Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni ziyaret ederek yerleşkede yürütülen restorasyon, güçlendirme ve teşhir-tanzim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tarihî yapıların korunmasının ve özgün mimari karakterlerinin gelecek nesillere aktarılmasının temel öncelikleri olduğunu belirten Ersoy, müzelerde çağdaş müzeciliğin gerektirdiği yenilikleri yapılara kazandırmaya da özen gösterdiklerini söyledi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI SÜRECİ"

Çalışmaların ölçeğine dikkat çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihimizin ve hatta birçok eserimiz açısından kendi yüzlerce yıllık tarihleri içerisinde şahit oldukları en kapsamlı restorasyon, ihya ve inşa süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Müzecilik ve arkeoloji tarihimizin göz bebeği ve şüphesiz dünya kültür mirasının da en önemli müze komplekslerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzelerimiz de bu sürecin bir parçası."

SÜREÇ 2011'DE KLASİK BİNA'DA BAŞLADI

Ersoy, çalışmaların ilk etabının 2011 yılında Klasik Müze Binası'nda başladığını, binanın 1891 yapımı bölümü ile "ikinci aneks" olarak adlandırılan güney kanadında güçlendirme ve restorasyon uygulamalarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

İkinci etap kapsamında 2017 yılı itibarıyla güçlendirme ve teşhir-tanzim projelerinin uygulamaya alındığını belirten Bakan, bütün süreçlerin tamamlanmasının ardından Klasik Müze Binası'nın 2021 yılında ziyarete açıldığını hatırlattı.

ESKİ ŞARK ESERLERİ MÜZESİ 6 TEMMUZ'DA AÇILDI

Üçüncü etap çalışmalarının Çinili Köşk ile Eski Şark Eserleri Müzesi'ni kapsayacak şekilde Ocak 2023'te başlatıldığını aktaran Ersoy, Eski Şark Eserleri Müzesi'nde betonarme ve volta tavan döşemeleri ile kâgir duvarlardaki güçlendirme uygulamalarının tamamlandığını ifade etti.

Çatının yenilendiğini, cephedeki plaster, profilli bezeme ve heykellerde temizlik ve konservasyon çalışmalarının yapıldığını söyleyen Ersoy, iç mekânın da teşhir-tanzim projesi doğrultusunda yeniden düzenlendiğini belirtti.

Asur, Sümer, Sümer-Akad, Arabistan, Babil, Hitit, Urartu ve Mısır salonlarının çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden kurgulandığını aktaran Bakan, eser yerleşimlerinin bilimsel kaynaklar ve uzman akademisyenlerin danışmanlığında yapıldığını, aydınlatma tasarımlarının eserleri ön plana çıkaracak şekilde yeniden düzenlendiğini ve eser güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak sistemlerin devreye alındığını kaydetti. Ersoy, çalışmaların ardından müzenin 6 Temmuz'da ziyarete açıldığını söyledi.

ÇİNİLİ KÖŞK'TE 54 BİN ÇİNİYE AYRI AYRI MÜDAHALE

Çinili Köşk'te de kapsamlı ve hassas bir sürecin yürütüldüğünü ifade eden Ersoy, çatıdaki muhdes dolgular ile eski kurşun kaplamaların kaldırıldığını, özgün yapıya uygun yeni uygulamaların gerçekleştirildiğini belirtti.

Köşkte eserlerin çağdaş sergileme teknikleriyle sunulması amacıyla vitrin ve teşhir sistemlerinin uygulamaya alındığını kaydeden Bakan, İznik, Kütahya, Çanakkale, Erken Osmanlı ve Selçuklu salonlarının teşhir düzenlemelerinin de yenilendiğini söyledi.

Ersoy, çalışmalar arasında en hassas bölümün dış cephedeki çiniler olduğunu vurguladı. Yaklaşık 54 bin çininin envanterinin çıkarıldığını belirten Bakan, her bir çini için ayrı müdahale paftası hazırlandığını; temizlik, sağlamlaştırma, tamamlama ve renklendirme çalışmalarının titiz bir süreçle yürütüldüğünü anlattı.

Çinili Köşk'teki Selsebilli Oda'da ise özel bir panel uygulamasıyla Osman Hamdi Bey'in canlandırılması 14 Temmuz'da ziyaretçi deneyimine sunuldu.

ANA GİRİŞ GÜLHANE MEYDANI'NA TAŞINDI

Projenin yalnızca binaları değil, müze yerleşkesinin tamamını kapsayan bir dönüşüm olduğunu vurgulayan Ersoy, bu kapsamda müzenin ana girişinin Gülhane Meydanı'na taşındığını ve burada yeni bir ziyaretçi karşılama merkezi oluşturulduğunu bildirdi.

Gülhane Meydanı ile müze arasında uzanan Osman Hamdi Bey Yokuşu'nun da yeniden düzenlendiğini belirten Bakan, güzergâh boyunca 38 arkeolojik eserin sergilenmeye başlandığını söyledi. Müze avlusunda yapılan peyzaj düzenlemesinin ardından ise yaklaşık 140 eser açık teşhirde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

"YAŞAYAN BİR KÜLTÜR ALANI OLARAK ELE ALIYORUZ"

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin koleksiyonlarıyla dünya ölçeğinde önemli bir kültür hazinesi olduğunu vurgulayan Ersoy, vizyonlarını şu sözlerle anlattı:

"Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu eşsiz hazineyi daha güvenli, daha çağdaş ve daha erişilebilir hale getirmiş olduk. Ayrıca biz burayı yalnızca eserlerin sergilendiği bir müze kompleksi olarak değil; ziyaretçilerin tarih, sanat, mimari ve kültürle bütünleştiği yaşayan bir kültür alanı olarak ele alıyor, bunun gerektirdiği adımları atıyoruz. Bu vizyonla bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bakan Ersoy, süreçte emeği geçen bilim insanlarına, uzmanlara, işçilere ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.