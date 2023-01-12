Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zam TBMM'de kabul edilerek yasalaştı - Son Dakika
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Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zam TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

12.01.2023 08:33

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 30 zamma ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İşverenlere asgari ücret desteği 400 liraya çıkarıldı. En düşük emekli maaşı da 5 bin 500 lira oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

YÜZDE 30 ORANINDA ARTIRILACAK

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar; köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar; gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları; diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları; tarımsal faaliyette bulunanlara ödenen gelir ve aylıklar, Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artırılacak.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Kanuna göre, asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar devam edecek. Bu kapsamda haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2022'nin aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023'te cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının; 2023 yılı içinde ilk kez bu kapsama alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının; ocak-haziran 2023 dönemi için günlük 13,33 lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Prime esas günlük kazanç tutarı, toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 500 lira olarak esas alınacak.

İLAVE ORAN ENFLASYON FARKI HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINMAYACAK

COVID-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK'ye eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak. Bu kapsamdaki yüzde 13,52 puanlık ilave oran, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Ahmet Demir: Şaka gibisiniz yahu vallahi billahi.5.500 TL ye emekli maaşı komik.Hiç çalışmaya emekli olmaya geleceği garanti altına almaya gerek yok ozaman.Boşa çalışıp kendimizi yapratıyoruz.65 aylığı 2850 karı koca 5900 TL eder emeklilik maaşını geçer.Nede olsa emekli bir kişinin eşi 65 aylığından faydalanamıyor.Emekli değilse karı koca alıyor ohh biri ömrünü versin yemesin içmesin yatırsın diğeri 65 yaş gelince karı koca alsın.Adınız Adalet ama adalet ile ilgisi dahi yok Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
  • Sezai Bayraktar: Arkadaş tavan ücreti ne oldu yükselmeyecekmi o kadar haber yapan var bir taneside canlı cansız bilgi vermiyor pes Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Memur, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zam TBMM'de kabul edilerek yasalaştı - Son Dakika

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