Memurlar, işçiler, BAĞ-KUR'lular! İşte aybaşında alacağınız maaşlar!

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14'ten yüzde 18.4'e çıkarmıştı. Bu da memur ve memur emeklisi için yıl sonunda yaklaşık yüzde 7 enflasyon farkı oluşabileceği yani toplam zammın yüzde 12 seviyesinde gerçekleşebileceği anlamına geliyor.
Son 2 aylık enflasyon belirleyici olacak. Zam yüzde 12 olursa en düşük memur maaşı 492 lira artışla 4 bin 102 liradan 4 bin 594 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı da 3 bin 276 liradan 3 bin 669 liraya yükselecek.
SSK'lılarda en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 TL'den 2 bin 899 TL'ye, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 TL'den bin 797 TL'ye yükselecek..
Mevcut ve yüzde 10.48 zamlı maaşlar şöyle:
1.750 - 1.933.40
2.000 -2.209,60
2.250 - 2.485,80
2.500 2.762,00
2.750- 3.038,20
3.000- 3.314,40
3.250- 3.590,60
3.500- 3.866,80.
3.750- 4.143,00
4.000- 4.419,20
4.250- 4.695,40
4.500- 4.971,60.
4.750- 5.247,80
5.000- 5.524,00
5.000- 5.524,00
5.250- 5.800,20
5.500- 6.076,40.
5.750- 6.352,60
6.000- 6.628,80
6.250- 6.905,00
6.500- 7.181,20.
6.750- 7.457,40
7.000- 7.733,60
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