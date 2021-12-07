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Memurlar, işçiler, BAĞ-KUR'lular! İşte aybaşında alacağınız maaşlar! - Son Dakika

Memurlar, işçiler, BAĞ-KUR'lular! İşte aybaşında alacağınız maaşlar!

07.12.2021 08:42
Memurlar, işçiler, BAĞ-KUR'lular! İşte aybaşında alacağınız maaşlar!

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin gözü-kulağı ocak ayında maaşlara gelecek zam oranında. SSK ve Bağ-Kur emekli ocak zammı 5 aylık enflasyona göre netleşti. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte merakla beklenen emekli ocak zammı tablosu!

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14'ten yüzde 18.4'e çıkarmıştı. Bu da memur ve memur emeklisi için yıl sonunda yaklaşık yüzde 7 enflasyon farkı oluşabileceği yani toplam zammın yüzde 12 seviyesinde gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Son 2 aylık enflasyon belirleyici olacak. Zam yüzde 12 olursa en düşük memur maaşı 492 lira artışla 4 bin 102 liradan 4 bin 594 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı da 3 bin 276 liradan 3 bin 669 liraya yükselecek.

SSK'LILARIN ESKİ VE YENİ MAAŞLARI

SSK'lılarda en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 TL'den 2 bin 899 TL'ye, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 TL'den bin 797 TL'ye yükselecek..

Mevcut ve yüzde 10.48 zamlı maaşlar şöyle:

1.750 - 1.933.40

2.000 -2.209,60

2.250 - 2.485,80

2.500 2.762,00

2.750- 3.038,20

3.000- 3.314,40

3.250- 3.590,60

3.500- 3.866,80.

3.750- 4.143,00

4.000- 4.419,20

4.250- 4.695,40

4.500- 4.971,60.

4.750- 5.247,80

5.000- 5.524,00

5.000- 5.524,00

5.250- 5.800,20

5.500- 6.076,40.

5.750- 6.352,60

6.000- 6.628,80

6.250- 6.905,00

6.500- 7.181,20.

6.750- 7.457,40

7.000- 7.733,60

Memurlar, işçiler, BAĞ-KUR'lular! İşte aybaşında alacağınız maaşlar!

Asgari Ücret, Emekli, Memur, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memurlar, işçiler, BAĞ-KUR'lular! İşte aybaşında alacağınız maaşlar! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Memurlar, işçiler, BAĞ-KUR'lular! İşte aybaşında alacağınız maaşlar! - Son Dakika
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