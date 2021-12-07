Memurlar, işçiler, BAĞ-KUR'lular! İşte aybaşında alacağınız maaşlar!

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14'ten yüzde 18.4'e çıkarmıştı. Bu da memur ve memur emeklisi için yıl sonunda yaklaşık yüzde 7 enflasyon farkı oluşabileceği yani toplam zammın yüzde 12 seviyesinde gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Son 2 aylık enflasyon belirleyici olacak. Zam yüzde 12 olursa en düşük memur maaşı 492 lira artışla 4 bin 102 liradan 4 bin 594 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı da 3 bin 276 liradan 3 bin 669 liraya yükselecek.

SSK'LILARIN ESKİ VE YENİ MAAŞLARI

SSK'lılarda en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 TL'den 2 bin 899 TL'ye, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 TL'den bin 797 TL'ye yükselecek..

Mevcut ve yüzde 10.48 zamlı maaşlar şöyle:

1.750 - 1.933.40

2.000 -2.209,60

2.250 - 2.485,80

2.500 2.762,00

2.750- 3.038,20

3.000- 3.314,40

3.250- 3.590,60

3.500- 3.866,80.

3.750- 4.143,00

4.000- 4.419,20

4.250- 4.695,40

4.500- 4.971,60.

4.750- 5.247,80

5.000- 5.524,00

5.000- 5.524,00

5.250- 5.800,20

5.500- 6.076,40.

5.750- 6.352,60

6.000- 6.628,80

6.250- 6.905,00

6.500- 7.181,20.

6.750- 7.457,40

7.000- 7.733,60