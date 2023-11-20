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Hollandalı bankacılık devi ING, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz tahminini paylaştı - Son Dakika

Hollandalı bankacılık devi ING, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz tahminini paylaştı

Dünyaca ünlü dev banka ING, Türkiye'ye ilişkin faiz tahminlerini paylaştı. Hollandalı bankaya göre, Merkez faiz artırımlarında bu ay hız kesecek. Kasım ve aralık aylarında 250'şer baz puanlık faiz artırımıyla yıl sonunda faiz yüzde 40'e çekilecek.

20.11.2023 10:04  - Güncelleme: 10:09

Hollanda merkezli ING'nin ekonomistleri Merkez Bankası'nın faiz artışıyla ilgili çarpıcı tahminini paylaştı. ING ekonomistleri hafta ortasında yayınladığı gelişmekte olan ülkeler raporunda Merkez Bankası'nın 250 baz puan faiz artışıyla hız keseceğini tahmin etti. Dev bankaya göre Merkez'in faizde yıl sonu zirvesi yüzde 40 olacak.

"250 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Raporda ekonomistlerin analizi şöyle oldu: "Ekim ayında açıklanan son enflasyon verisi ana eğilimin sadece çekirdek enflasyonda değil manşet enflasyonda da iyileşmeye başladığını gösterdi. Bu doğrultuda, bankanın bu ayki PPK'da politika faizini yüzde 37,5'e çekerek 250 baz puanlık daha yavaş bir artırımı değerlendirmesini bekliyoruz. Ancak, ağustos ayından bu yana güçlü sıkılaştırma hamleleri göz önüne alındığında (faiz için) riskler yukarı yönlü."

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 40

ING ekonomistleri hafta ortasında yayınladığı bir gelişmekte olan ülke raporunda TCMB'nin 250 baz puanlık iki artış sonrasında yüzde 40 faiz oranında duracağını tahmin etti. Raporda, "Politika faizinin kasım ve aralık aylarında 250 baz puanlık iki artışla birlikte yukarı yönlü risklerle birlikte yüzde 40 olmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca Türk Lirası'ndaki değer kaybının 2024'te sürmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 23 Kasım perşembe günü saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 35'e yükseltilmişti.

Merkez Bankası, ING Bank, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hollandalı bankacılık devi ING, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz tahminini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollandalı bankacılık devi ING, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz tahminini paylaştı - Son Dakika
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