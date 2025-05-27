Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var

Yatırımcılar Papara\'dan paralarını alabilecek mi? MB\'den açıklama var
27.05.2025 18:51
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Yasa dışı bahis operasyonunun düzenlendiği Papara'ya kayyum atandı. Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "Hesaplar güvence altında. Ödemelerde günlük olarak geçici limitler uygulanacak." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yasadışı bahis, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Papara'ya bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

PAPARA'YA OPERASYONDA 14 GÖZALTI

10 şirkete kayyum atanan, yaklaşık 5 milyar TL mal varlığına el konulan operasyonda ise Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

KAYYUM ATANDI

Soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Papara'ya kayyum atandı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

ÖDEMELERE GEÇİCİ OLARAK GÜNLÜK LİMİT GETİRİLDİ

İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.

"KULLANICILARIN HESAPLARI GÜVENCE ALTINDA"

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faaliyette Bulunan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamlarına buradan ulaşılabilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Papara'ya kayyum atandı! Ödemelerde geçici limitler uygulanacak

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve 2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışan Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği ayrıca, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların, yapılan kripto borsa işlemleri ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği, bu hesaplarla ilgili incelemelerin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi, şirketin bu işlemlerden gelir elde ettiği belirlendi.

MASAK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

MASAK raporlarında yer alan tespitlere göre Papara Elektronik Para A.Ş.'nin işlemleri, yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı anlaşıldı.

YASA DIŞI BAHİS ÖRGÜTLERİYLE ANLAŞMA SÜRECİNDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Yapılan çalışmalarda, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı; bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirlendi. Bu meblağların, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı; ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, ayrıca tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu anlaşıldığı ve Papara isimli ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis örgütleriyle bir anlaşma süreci içerisinde olduğu değerlendirildi.


Merkez Bankası, Operasyon, Ekonomi, Güncel, Kayyum, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tuna Han:
    millet yemiyor kral artık para nerede at iftira al parayı 8 16 Yanıtla
  • Murat:
    papara da gunledi,, sıradaki gelsin ,:) 18 4 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Trabzona sponsor olduğundan dolayı çok sık kullandığım bu ibine leri silmiştim iyi ki silmişim :)) 1 5 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    madem illegal neden benim paramı bu illegal kuruluşta para kullananlara veriyorsun . ben çalışıp didineyim sonra ver paramı bunlara yada bilmem kimin borcunu sil dış ülkelere yardım yap. kendi paranla yap ne yapacaksan benim paramla değil 1 0 Yanıtla
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