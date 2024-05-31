Mersin Büyükşehir Belediyesi Nakliyeciler Sitesi Açılışını Gerçekleştirdi

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük taşımacılık filosunun olduğu bölge konumunda olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ikinci büyük taşımacılık filosuna sahip bir kentte lojistik köyün olmaması Mersin için çok olumsuz bir durumdur. Bu sorunu gördükten sonra süratle imkanlarımız dahilinde Huzurkent civarında 80 bin metrekare alan üzerinde, 100 nakliyeci esnafına hizmet edecek bir nakliyeciler sitesi inşa ettik" dedi.

Seçer, merkez Akdeniz ilçesinde firmanın bayı açılışına katıldı. Programda konuşan Başkan Seçer, bayinin Mersin'e hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu. Mersin'in, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük taşımacılık filosunun olduğu bir bölge konumunda olduğunu belirten Seçer, "Türkiye'nin ikinci büyük taşımacılık filosuna sahip bir kentte lojistik köyün olmaması başlı başına düşündürücüdür ve Mersin için çok olumsuz bir durumdur. Bu sorunu gördükten sonra süratle imkanlarımız dahilinde Huzurkent civarında 80 bin metrekare alan üzerinde, 100 nakliyeci esnafına hizmet edecek, 200 tırlık parktan oluşan, sosyal tesisleri olan belediyemize ait bir nakliyeciler sitesi inşa ettik. Yakın tarihte bitecek ve hep beraber açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı nakliyeciler sitesinin tek başına yeterli gelemeyeceğini kaydeden Seçer, "Bu sorunun bilincinde olan bir başkan olarak Uluslararası Nakliyeciler Derneğine, lojistik sektörü içerisinde olan tüm aktörlere sesleniyorum; bir başına bir kurumun altından kalkabileceği bir yatırım değil. Mersin'in yıllar önce çözmesi gereken bu önemli sorunu çözmemiz lazım. Gün geçtikçe bu sorun çözülemez bir düğüm haline gelebilir" diye konuştu.

"Ulaşımın kolay olduğu yerde bütün sektörler gelişir"

Mersin'in süratle geliştiğini vurgulayan Seçer, uluslararası havaalanının kentin ticaretinin değerine değer katacağını söyleyerek, ulaşımın kolay olduğu yerde ticaretin de sanayinin de turizmin de tarımın da gelişeceğine işaret etti. Seçer, "Bütün sektörlerin geliştiği yerde lojistik de gelişir. Ürünleri bir yerlere taşımak istiyorsanız bunu karayolu, demiryoluyla deniz yoluyla yapacaksınız. Doğal olarak karayolu taşımacılığı da bu bölgede her geçen gün katlanarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Mersin Limanı'nın genişleme çalışmaları ve Silifke Taşucu'ndaki SEKA Limanı'nın özelleştirilmiş olmasının bölgede karayolu taşımacılığında yeni koridorları açma ihtiyacını ortaya koyacağını dile getiren Seçer, "Her zaman söylüyorum, bunu siyaseten söylemiyorum, bunu Mersin adına söylüyorum. Diyorum ki; çok kısa sürede Çeşmeli-Taşucu otoyolu yapılmalı. Limanı faaliyete geçiriyorsanız bunun altyapısını yapmak zorundasınız. ya da Sertavul üzerinden Mut üzerinden Orta Anadolu'ya, Konya'ya, Karaman'a bağlantıyı gerçekleştirmeniz lazım. Yol genişleme çalışmalarının bir an önce gerçekleşmesi lazım" şeklinde konuştu.

Program, konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi. - MERSİN