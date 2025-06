Mersin\'de arı yetiştiricilerine kovan ve ekipman desteği

Mersin'de arıcılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 'Altın Kovan Projesi Dağıtım Töreni'nde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 346 arı yetiştiricisine kovan, arı besini ve ekipman desteği verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde her bölgenin ihtiyacını gözeterek bilinçli bir tarımsal destek politikası gözetiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Altın Kovan Projesi Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törende Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı Erdemli, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinden toplam 346 arı yetiştiricisine destekler sağlandı. 'Arı gibi çalışanlara, bal gibi destek Büyükşehir Belediyesinden' sloganıyla gerçekleştirilen dağıtım töreninde, 'Altın Kovan Programı' kapsamında 40, 'Arıcılara Malzeme Desteği' kapsamında da 306 olmak üzere toplam 346 arı yetiştiricisine çeşitli destekler sağlandı.

"Bizim için birliğimiz, beraberliğimiz, memleketimizin huzuru ve refahı her şeyden önemli"

Erdemli ilçesi Karahıdırlı Bal Ormanında düzenlenen törende konuşan Başkan Seçer, "Hizmetlerin bedelini sizin vergilerinizden alıyoruz. Sizin emekleriniz ve verdiğiniz vergi değerli. Bizim omuzlarımızda bu sorumluluk var. Eğer biraz Hakk'a inancınız ve insan sevginiz varsa çok dikkat etmeniz lazım. Biz 6 yıldır bu dikkatle çalışıyoruz" dedi. Kentin her yanına ayrım yapmaksızın hizmet götürdüklerini ve vatandaşların da ayrımsız hizmetin farkında olduğunu söyleyen Seçer, " Aydıncık, Anamur, Erdemli, Tarsus, oy vermiş-vermemiş, partili- partisiz asla aklımıza gelmez. Bizim için birliğimiz, beraberliğimiz, memleketimizin huzuru ve refahı her şeyden önemli. Başkanınız adalet terazisini dikkatli kullandı, herkese eşit ve adaletli davrandı" sözlerine yer verdi.

"Biz devletin bir kurumuyuz, yanınızda olmamız gerekir"

Çiftçiliğin emek ve alın teri isteyen bir alan olduğunu kaydeden Seçer, "Sizlere tarımsal destek yapıyoruz, çünkü emek ediyorsunuz. Size saygı duyuyoruz. 'İnsanlar emek ediyor, biz devletiz, devletin kurumuyuz onların yanında olmamız gerekir' diyoruz" ifadelerini kullandı. Tarımın dünyanın her yerinde desteklendiğine değinen Seçer, "Devletin desteği lazım. Akaryakıtın, gübrenin, ilacın maliyetlerinin yüksek olduğu bir ortamda desteğe ihtiyacınız olmaz mı? Arıcılık yapıyorsunuz; kovanın, malzemelerin pahalı olduğu bir ortamda devletin eli değmezse üretim yapamazsınız" şeklinde konuştu.

"Amacımız Mersin'i her konuda takdire şayan bir memleket yapmak"

Arıcıların arı gibi çalıştığını söyleyen Seçer, 'Arı gibi çalışanlara, bal gibi destek' sloganını hatırlatarak, "Adem Başkan, 'Aracılıkta neden Mersin Türkiye'de 1 numara olmasın?' dedi. Biz her konuda neden Türkiye'de 1 numara olmayalım? Her konuda ilk sırada olalım; ticarette, sanayide, dünyanın en ünlü sanatçıları, en ünlü sporcuları ve bilim insanları Mersin'den olsun. Mersin'i her konuda takdire şayan bir memleket yapalım. Her bölgemiz güzel, yurdumun her köşesi cennet ama Mersin bir başka güzel. Mersin, Anadolu" diye konuştu.

"Üretim çarkı dönmeye devam ediyor"

Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile daha önce de proje yaptıklarını ve 708 arı yetiştiricisine malzeme seti ile 300 bal sağım çadırı desteği verdiklerini söyleyen Seçer, bugünkü tören kapsamında ise Erdemli, Mezitli ve Yenişehir'den 346 arı yetiştiricisine 2 farklı destek vereceklerini söyledi. Desteklerin teknik detaylarını paylaşan Seçer, "Altın Kovan Projesi kapsamında kovan varlığı 50-100 arası olan toplam 40 yetiştiricimize kişi başına 30 adet kovan veriyoruz. 90 kilogram arı besini ve bir kutu parazit ilacı olmak üzere toplamda bin 200 adet arılı kovan veriyoruz. Bunun 5 çıtası arılı olmak üzere toplam 10 çıtası olacak ve polen tuzaklı. 3 bin 600 kilogram arı besini, 40 kutu parazit ilacı dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Destek süreci sonrasında arı yetiştiricileri ilk yılda bu kolileri çoğaltacaklar. İkinci yılda biz her üreticiye 15 adet boş kovan vereceğiz, onlar 5 çerçeve dolu koloniyle bize tekrar teslim edecekler. Yani bizim verdiğimiz destek kadar iade yapacaklar. İkinci yıl 15 kovan, üçüncü yılında da 15 kovan daha iade edecekler. Toplamda 30 kovan olacak. Biz onu bir başka üreticiye vereceğiz. Arı besini, parazit ilacı desteklerini de vermeye devam edecek, bu çarkı böyle döndürmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Bir diğer desteğin de arıcılara malzeme desteği kapsamında olacağını dile getiren Seçer, "Tüm Mersin'de, Mersin Arı Yetiştiriciliği Birliği ve Mut Bal Üreticileri Birliğine kayıtlı 1 ile 100 arasında kovan varlığına sahip ve 306'sı bugünkü tören kapsamında olmak üzere bin üreticiye destek yapacağız. 1000 üreticiye bir paket içerisinde set olarak 3 kilogram temel petek, 2 adet parazit ilacı ile birer adet arı maskesi, arıcı körüğü, eldiven ve el demirinden oluşan bir malzeme seti desteği de yapacağız. Toplamda bin üreticiye 3 bin kilogram temel petek, 2 bin adet parazit ilacı ve biner adet arıcı maskesi, arıcı körüğü, eldiven ve el demiri teslim edeceğiz" diye konuştu.

Tarımsal alanda desteklerin arıcılıkla sınırlı olmadığını belirten Seçer, 2024 yılında 119 milyon TL olan tarımsal hizmet bütçesini, 2025 yılında 215 milyona çıkardıklarını söyledi. Sulama kooperatiflerine de seslenen Seçer, güneş paneli sistemini kuran kooperatiflere yüzde 50 hibe vereceklerinin bilgisini vererek, 2 kooperatifin güneş enerjisi sistemi projesini hayata geçirdiğini belirtti.

Seçer, tören öncesinde ise Tömük Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Seçer, mahalle halkı tarafından coşku ile karşılandı. Burada vatandaşlara seslenen Seçer, bölgeyi sık sık ziyaret ettiklerinin altını çizerek, Erdemli'nin üretimde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

"Belediyemizin gücünü her yere yansıtmaya çalışıyoruz"

Özellikle yazlıkçıların yoğun olduğu bölgelerde önemli altyapı eksikliklerinin bulunduğunu ve bunun çözümü için uzun süredir çalıştıklarını aktaran Seçer, "Erdemli halkına sözümüz vardı, atık su arıtma tesisi ihalesini yaptık. Yaklaşık olarak 1 milyar 100 milyon liraya mal olacak. Kredi bulmak için 6 yıldır uğraşıyoruz, bulduk. Bu dönem tüm tarihlerin en büyük MESKİ yatırımları gerçekleşiyor" sözlerine yer verdi. - MERSİN