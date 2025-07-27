Mersin'de Beyaz İncir Fiyatları Üreticiyi Sevindirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Beyaz İncir Fiyatları Üreticiyi Sevindirdi

Mersin\'de Beyaz İncir Fiyatları Üreticiyi Sevindirdi
27.07.2025 14:25
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Mut ilçesinde beyaz incirin kilosu 150 lira, kuru incir 1500 lira. 35 bin ton rekolte bekleniyor.

Mersin'in Mut ilçesinde ilk hasatta kilosu 200 liradan alıcı bulan beyaz incirin şu an kilosunun 150 liradan, kuru incirin kilosunun ise bin 500 liradan satılması üreticiyi sevindirdi. İlçede bu yıl 35 bin ton incir rekoltesi bekleniyor.

Türkiye'nin 12 ay boyunca üretim yapılabilen merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde çiftçiler ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Yaz ve kış her mevsim çeşitli ürünlerin hasat edildiği Mut ilçesinde başta sofralık kayısı, erik, zeytin, incir, nar, elma, kavun, karpuz ve sebze olmak üzere birçok ürün üretilerek, hem yurt içine hem de yurt dışına satılması sağlanıyor. Türkiye'nin sofralık kayısıda yüzde 85'ini karşılayan ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından bugünlerde ilçede Mut beyaz incirinin hasadı devam ediyor. İlçede 5 bin dekar alanda üretilen incirden bu sene 35 bin ton rekolte bekleniyor. İlçede üreticinin önemli gelir kaynaklarından biri olan beyaz incir, rengi, aroması, tadı, iriliği ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilirken, kilosunun 150 lira ihracata ise 180 liradan, kurusunun kilosu da bin 500 lira arası alıcı bulması üreticisinin yüzünü güldürdü.

Üretici Erkan Mete, "Bu sene incir fiyatlarından gayet memnunuz, mutluyuz. İncirlerimizin aroması zaten çok farklı. 200 liradan çıkmıştı, bugün fiyatlar 150 liraya düştü. Alan memnun satan memnun" dedi.

Tüccar Mehmet Yıldız ise "150 liranın altına düşeceğini pek zannetmiyorum. Müşteriler memnun, üreticiler memnun, tüccarlar memnun. İnşallah 150 lira bandında devam eder tek temennimiz o. Ukrayna ve Dubai'ye ihracat yapılıyor. İhracat fiyatı 30 lira farklı yani 180 civarında" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Beyaz İncir Fiyatları Üreticiyi Sevindirdi - Son Dakika

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