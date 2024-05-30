Mersin'de Engellilere Yönelik Kariyer ve İstihdam Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Engellilere Yönelik Kariyer ve İstihdam Günü Etkinliği Düzenlendi

Mersin\'de Engellilere Yönelik Kariyer ve İstihdam Günü Etkinliği Düzenlendi

Mersin'de Valilik himayesinde gerçekleştirilen 'Mersin Engelsiz Kariyer ve İstihdam Günü' etkinliği, engellilerin istihdamı ve kariyer gelişimine yönelik önemli bir platform oldu. Programda konuşan yetkililer, engellilerin potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını hedeflediklerini vurguladılar. Etkinlikte ayrıca Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtım yüzü olan Yusuf Akgün de söyleşiye katılarak hayat hikayesini ve KAAN'ın tanıtım sürecini anlattı.

30.05.2024 14:25
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Mersin'de engellilere yönelik "Kariyer ve İstihdam Günü" etkinliği yapıldı.

Valilik himayesinde, Mersin Üniversitesi (MEÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Kızılay Mersin Şubesi ve Engelsiz İş Adamları Derneği desteğiyle organize edilen "Mersin Engelsiz Kariyer ve İstihdam Günü" programı, MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, kalkınma ve gelişme yolunda yatırım ve istihdamın çok önemli olduğunu söyledi.

Pehlivan, "2030 Engelsiz Vizyonu" ile engellilerin potansiyellerini en üst düzeyde kullanacakları bir duruma ulaşmasının hedeflendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Engellilerin istihdamı çok önemli çünkü bu kardeşlerimiz yüreklerindeki sevginin, kararlığın, azmin gücüyle istenen her hedefe ulaşabilecek yeteneğe sahip. Son 20 yılda ülkemizde yaklaşık 18 bini kamuda olmak üzere 470 bin engelli kardeşimiz istihdam edildi. Mersin'de de yaklaşık 10 bin engelli kardeşimizi özellikle özel sektörde iş yerleştirmesini gerçekleştirmiş durumdayız. Geçen yıl bine yakın engelli kardeşimiz istihdam edildi. İş kurmak isteyen engelli bireylerimizi de devletimizin teşvikleriyle buluşturduk."

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da engellilerin iş gücüne katılımını artırıp kariyer ve yetenek yönetimlerine katkıda bulundukları için gururlu olduklarını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İŞKUR İl Müdürü Ercan Gön ile Engelsiz İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Soner Demir'in de konuşma yaptığı programda, engellilerden oluşan koro konser verdi, piyano dinletisi sundu.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtım yüzü Yusuf Akgün söyleşiye katıldı

Devlet korumasında yetişen ve iki kolu olmadığı için ağzında tuttuğu kalemle resmettiği çalışmayla Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtım yüzü olan Yusuf Akgün, etkinlikteki söyleşinin konuğu oldu.

Hayat hikayesini ve KAAN'ın tanıtım yüzü olma sürecini anlatan Akgün, katılımcıların da sorularını yanıtladı.

Programın ardından 35 firmanın stant kurduğu fuarı gezen engelliler, iş fırsatlarına ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Engellilere Yönelik Kariyer ve İstihdam Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Engellilere Yönelik Kariyer ve İstihdam Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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