Mersin'de geliştirilen "Çağataybey" kayısı çeşidinde bu yıl verim yüksek - Son Dakika
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Mersin'de geliştirilen "Çağataybey" kayısı çeşidinde bu yıl verim yüksek

18.06.2022 15:05

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde geliştirilen ve Mut ilçesinde bahçelere ekilen "Çağataybey" kayısısında hasat verimli geçiyor.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde geliştirilen ve Mut ilçesinde bahçelere ekilen "Çağataybey" kayısısında hasat verimli geçiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı enstitüde yapılan çalışmalar sonucu 2004 yılında geliştirilen "Çağataybey" kayısısı, çeşitli dönemlerdeki zirai donlardan etkilenmedi.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, gazetecilere, "Çağataybey" kayısı çeşidinin bu yıl soğuklardan etkilenmediğini söyledi.

Enstitüde 40 çeşit kayısıya yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Keleş, "AR-GE çalışmamız devam etmektedir. Çok miktarda oluşturduğumuz melez bireyleri de tek tek performanslarına bakarak yeni çeşit geliştirme programımız sürüyor." diye konuştu.

Enstitüde görevli yüksek ziraat mühendisi Mustafa Bircan da enstitüde geliştirdikleri "Çağataybey" ve "Alata Yıldızı" kaysı çeşitlerinin Mut ilçesinde yoğun üretildiğini ifade etti.

Bu yıl "Çağataybey"de verimin yüksek olduğunu aktaran Bircan, şunları kaydetti:

"Çağataybey'in üretimi biraz daha fazla yapılmaktadır çünkü lezzet ve tat olarak 'Alata Yıldızı'ndan biraz daha ön plana çıkmaktadır. Bu yıl gördük ki 'Çağataybey'in soğuklaması biraz daha yüksek olduğu için en az zarar görenlerden bir tanesi. Geçen yıllara nazaran Mut'ta yapılan üretimlerde 'Çağataybey'in üretimi eksilmemiş, tam tersi biraz artış göstermiştir. Biz bu ıslah çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz. Alata ve Mut'taki bahçelerde ıslah çalışmalarına devam ediyoruz. İleriki yıllar için yeni çeşitler geliştirmek için çalışıyoruz."

YORUMLAR
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Kayısıda 'Çağataybey' farkı... Zirai don etkilemedi beklenenin üzerinde ürün verdi Kayısıda 'Çağataybey' farkı... Zirai don etkilemedi beklenenin üzerinde ürün verdi Kayısıyı bu kez dolu vurdu Kayısıyı bu kez dolu vurdu
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de geliştirilen 'Çağataybey' kayısı çeşidinde bu yıl verim yüksek - Son Dakika

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