Mersin İli Oda Borsa Başkanları İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Mersin İli Oda Borsa Başkanları İstişare Toplantısı, Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mersin'de faaliyet gösteren oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları ve genel sekreterlerinin katıldığı toplantıda, ağırlıklı olarak organize sanayi bölgelerindeki gelişmeler, tarım sektöründe yaşanan sorunlar ve bölgedeki yatırımların durumu değerlendirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu'nun moderasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, oda ve borsa başkanları faaliyet alanlarına ve görev yaptıkları ilçelere ilişkin gelişmeleri aktardı ve taleplerini iletti. Toplantının açış konuşmasını yapan Lokmanoğlu, istişare toplantılarının kentin öncelikli sorunlarının tespiti açısından faydalı olduğunu, dile getirilen sorunların TOBB nezdinde dikkatle ele alınacağını söyledi.

Mersin'in avantajları

Ülkenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan İstanbul'un sıkışmış durumda olduğundan Mersin, Kayseri ve Konya bölgesinin İstanbul'a alternatif olarak planlandığına değinen Lokmanoğlu, Mersin'in, Güneydoğu, Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgelerini de içeren çok geniş hinterlandıyla avantajlı durumda bulunduğunu söyledi. Kayseri ve Konya bölgesinde sanayileşmenin planlandığını belirten Lokmanoğlu, bu bölgeye geçişin, gelişmiş lojistik altyapısı nedeniyle Mersin'den yapılabileceğini, dolayısıyla bu konu üzerinde yoğunlaşarak lobi yapılması gerektiğini ifade etti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır ise konuşmasında bölgedeki balık çiftliklerini, OSB'lerin durumunu ve narenciyede yaşanan sorunları değerlendirdi. Kurulacak balık çiftliklerinin turizm gibi diğer sektörlerle çatışmaması gerektiğini ifade eden Çakır, kıyıya uygun mesafede ve denizi kirletmeyecek şekilde kurulabilecek balık çiftliklerinin akademisyenlerle çalışılıp bilimsel verilerle planlanması gerektiğini vurguladı.

Mersin'de OSB'lerin çok hızlı geliştiğine dikkat çeken Çakır, OSB'lere yatırımcı taleplerinin çok dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini; yer tahsisi için sezonluk çalışan firmalardansa çevreye zarar vermeyen, istihdam oluşturan ve katma değeri yüksek ürünler üreten firmaların tercih edilebileceğini belirterek bu konuda seçici davranılması çağrısında bulundu. Narenciyede yaşanan sorunları aktaran Çakır, ihracatta yurtdışındaki firmalarla rekabet edilemediğini, iklimden kaynaklı sorunlar nedeniyle daha çok ilaçlama yapılması gerektiğini belirtti. Akdeniz sineği nedeniyle bölgede meyve üretiminde ve ticaretinde sıkıntılar yaşandığını dile getiren Çakır, Akdeniz meyve sineği ile mücadeleye destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Kentteki oda ve borsaların ortak projeler üretebileceğini belirten Çakır, Yörex Fuarına da ortak bir stant ile katılma ve birlikte hareket etme önerisinde bulundu.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, ilçede 13 Haziran'da hizmete başlayan Anamur İskelesi ve haftada 4 gün yapılan Anamur- Kıbrıs deniz otobüsü seferleri hakkında bilgi verdi. İskelenin sadece yaz döneminde değil Anamur ekonomisine katkı vermek üzere yıl boyunca çalışmasını arzuladıklarını belirtilen Tuna, oda ve borsa başkanlarının lobi ve tanıtım çalışmalarına destek olmasını istedi.

"Mut zeytinyağının tanıtım faaliyetleri arttırılmalı"

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer, Mut'un önemli bir tarım ilçesi haline geldiğini belirttiği konuşmasında, Mut zeytini ve zeytinyağının asit ve polifenol değerlerinin başka hiçbir yerde olmadığını, hiç ilaç kullanmadan sofralık zeytin ve zeytinyağı üretebildiklerini, böyle bir potansiyeli olmasına rağmen ürünlerinin reklamının yapılamadığını, bu konuda destek beklediklerini kaydetti. Zeytine verilen desteğin yetersiz olduğunu vurgulayan Sezer, ürünlerini limana ulaştırabilmek için Silifke-Mut bağlantı yolunun yapılmasını gerektiğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda Mersin Erdemli karma OSB'si hakkında bilgi veren Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı, 875 dönüm arazi üzerinde çalıştıklarını, 88 dönümlük alanında kamulaştırma çalışmalarının yapıldığını bildirdi. Turizm beldesi Kızkalesi'nde fiber ve kanalizasyon konusunda ciddi yatırım eksikliği bulunduğuna dikkat çeken Sarı, konuşmasında ayrıca Erdemli-Çiriş arasındaki otoyol çalışmasının hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar'da en önemli sorunlarının ulaşım olduğunu, bölgedeki liman ve nükleer santral çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğunun çok arttığını ancak Mut-Silifke-Anamur güzergahında yol çalışmaların yavaş ilerlediğini belirtti.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak ise OSB'ler konusunda uzmanlaştıklarını belirttiği konuşmasında, hayata geçirilecek OSB'ler için yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı. Adana- Mersin havzasının tam ortasında bulunduğu için Tarsus'un bir başarı hikayesini yazdığını söyleyen Koçak, her iki bölgeden de yatırımcı alabildiklerini, OSB'lerin ancak talep varsa kurulabileceğini belirtti.

Mersin Ticaret Borsası ı Abdullah Özdemir ise Mersin Limanı yük verileri üzerinden bölgedeki bakliyat ticaretini değerlendirdi. Mersin Limanı üzerinden 1 milyon 648 bin ton baklagil ithalatı, 622 bin ton baklagil ihracatı yapıldığına dikkat çekti.

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Titiz de AB ülkelerine yapılacak ihracat açısından organik tarım ile ilgili çalışmakta fayda gördüklerini, yaş meyve ve sebze sektörünün gelişmesi için coğrafi işaretleme ve markalaşma ve tanıtım faaliyetlerine önem verilmesi gerektiğini söyledi.

"Ana konteyner limanı projesini takip ediyoruz"

Toplantının sonunda Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri Mesut Öztürk de bölgedeki limancılık faaliyetleri ile yük ve gemi trafiği hakkında bilgi verdi. İskenderun Körfezindeki Isdemir Limanı'nın büyük kısmının konteyner limanına dönüştürülmesine start verildiği bilgisini veren Öztürk, Mersin için planlanan ana konteyner limanı projesini de takip ettiklerini söyledi. - MERSİN