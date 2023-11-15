 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin Limanı'nda 113 bin 250 kaçak elektronik sigara yakalandı - Son Dakika

Mersin Limanı'nda 113 bin 250 kaçak elektronik sigara yakalandı

15.11.2023 09:29

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 113 bin 250 kaçak elektronik sigara ele geçirildiğini ve bunun Gümrük Muhafaza ekiplerince tek seferde el konulan en yüksek miktar olduğunu bildirdi. Bolat, ayrıca diğer operasyonlarda da önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildiğini belirterek Gümrük Muhafaza teşkilatını tebrik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonlarını sürdürdüğünü belirten Bolat, "Mersin Limanı'nda yürütülen operasyonda 113 bin 250 kaçak elektronik sigara ele geçirilmiş, yakalanan miktar Gümrük Muhafaza ekiplerince tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

GÜMRÜKLERDE KAÇAKÇILARA GEÇİT YOK

Bolat, paylaşımında, Gümrük Muhafaza ekiplerinin öne çıkan diğer operasyonlarına da yer vererek şunları kaydetti:

"İstanbul Ambarlı Limanı'nda kokain emdirilmiş 1 ton 117 kilo asfalt ruloları, İstanbul Pendik Limanı'nda Ro-Ro Gümrük Sahası'na gelen bir tırda yapılan aramada 30 kilo 830 gram afyon sakızı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 193 dişçilik malzemesi ve 258 cep telefonu kasası, Ankara'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 600 bin makaron ve 475 kilogram dökme tütün, Derince Gümrük Müdürlüğünde farklı türlerde 9 bin 890 aydınlatma cihazı ele geçirilerek, Mersin Limanı'nda 625 bin lira kamu zararı önlenerek, gümrük idaresine düşük vergi oranına sahip tarife pozisyonundan beyan edildiği anlaşılan 3 milyon 570 bin lira değerinde 31 ton seccade, Mersin'de 90 bin 240 metrik ton fuel oil cinsi akaryakıt ve 2 bin 454 kamyon lastiği ele geçirilerek zehir tacirlerine 'Dur' denilmiş, kamu zararı önlenmiş, yaklaşık 80 milyon lira değerinde kaçak eşyaya el konulmuştur. Gümrük Muhafaza teşkilatımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Ömer Bolat, Mersin, Operasyon, Kaçakçılık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Limanı'nda 113 bin 250 kaçak elektronik sigara yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:33 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen Hatipoğlu: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum
11:12 Ekimde bütçe 95,4 milyar lira açık verdi
11:07 Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın kulüp üyeliğinin iptali için harekete geçildi
11:06 HEDEP'li Beştaş'tan AK Partili vekile sert sözler: Terörist senin babandır
11:03 Candan kardeşlerin gözaltına alınmalarının perde arkası! Arka planda neler yapmışlar neler
10:59 Dolar ve euro rekor tazeledi
10:57 İkinci tutuklama kararını duyan Dilan Polat, adliye koridorunda eşine ''Masumuz'' diyerek ağladı
10:53 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:38 Şifa Hastanesi'ne baskın düzenleyen İsrail ordusu, rehinelerin içeride olduğuna dair bir iz bulamadı
10:39 5 define avcısı, kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2023 11:46:19. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Limanı'nda 113 bin 250 kaçak elektronik sigara yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement