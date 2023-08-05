Mersin Limanı'nda Yapılan Operasyonda 10 Milyon Lira Kamu Zararı Engellendi - Son Dakika
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Mersin Limanı'nda Yapılan Operasyonda 10 Milyon Lira Kamu Zararı Engellendi

05.08.2023 12:34

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin Limanı'nda bir firmanın gerçekte ihracata konu olmayan eşyaları beyan ederek vergi iadesi almasını engelledi. Yapılan operasyon sonucunda firma yaklaşık 10 milyon lira kamu zararına yol açma teşebbüsünde bulunmuş oldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin Limanı'nda bir firmanın gerçekte ihracata konu olmayan eşyaları sistem üzerinden beyan ederek, devletten vergi iadesi alıp, 10 milyon lira kamu zararına yol açmasını engelledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analiz ve hedefleme çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonda, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Mersin Limanı'ndaki şüpheli konteyner incelemeye alındı. Yapılan arama sonucunda; ihracata konu konteyner içinde ilgili firma tarafından muhtelif oto yedek parçasının bulunduğu beyan edildiği, fakat beyan edilenin aksine söz konusu konteynerde değersiz conta parçaları gibi alelade yerleştirilen beyan dışı farklı muhtelif eşyaların bulunduğu belirlendi.

Yapılan operasyon sonucunda firmanın gerçekte ihracata konu olmayan eşyaları sistem üzerinden beyan ederek, devletten vergi iadesi alarak yaklaşık 10 milyon lira kamu zararına yol açma teşebbüsü engellenmiş oldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA
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Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Limanı'nda Yapılan Operasyonda 10 Milyon Lira Kamu Zararı Engellendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Limanı'nda Yapılan Operasyonda 10 Milyon Lira Kamu Zararı Engellendi - Son Dakika
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