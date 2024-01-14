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Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB'nin Temel Altyapı İhalesi Tamamlandı - Son Dakika
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Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB'nin Temel Altyapı İhalesi Tamamlandı

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TÜİOSB) temel altyapı ihalesini kazanan AKM Yapı ve Dillingham Construction International ortak girişimi ile TÜİOSB arasında Ankara'da sözleşme imzalandı. TÜİOSB, yeni yatırımcı başvurularını almaya başladığını ve bölgedeki inşaatların devam ettiğini duyurdu. TÜİOSB'nin hedefi, 100 fabrikayla 10 bin kişiye istihdam sağlayacak bir dijital tarım ve gıda ekosistemi oluşturmak ve AB pazarından yararlanmak için yeşil dönüşümü gerçekleştirmektir.

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB\'nin Temel Altyapı İhalesi Tamamlandı
14.01.2024 - 13:31,
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Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TÜİOSB) temel altyapı ihalesini kazanan AKM Yapı ve Dillingham Construction International ortak girişimi ile TÜİOSB arasında Ankara'da sözleşme imzalandı.

TÜİOSB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu ihtisas OSB'nin temel altyapı ihale süreci tamamlandı. TÜİOSB ile ihaleyi kazanan AKM Yapı Taahhüt San. ve Tic. AŞ ve Dillingham Construction International Inc. (DCII) ortak girişimi arasındaki sözleşme için imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreninde, TÜİOSB Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, TÜİOSB Başkan Vekili Armağan Öner, Mevzuat ve Teknik Hizmet Daire Başkanı Haşim Cihan Demirköprülü ile AKM YAPI Taahhüt San. ve Tic. AŞ ve Dillingham Construction International Inc. ortak girişimi yetkilileri yer aldı.

"Yeni yatırımcı başvurularını almaya başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balta, temel altyapı ihale sürecinin tamamlanmasının TÜİOSB için önemli bir hamle olduğunu belirtti.

Bu süreçte kendilerini destekleyenlere teşekkür eden Balta, sözleşmenin bölgeye ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

TÜİOSB'nin istikrarlı ve emin adımlarla ilerlediğine dikkati çeken Balta, 125 hektarlık ilave alan için yeni katılımcıların yoğun ilgisi olduğunu, bölgede inşaatların devam ettiğini bildirdi. Balta, bu yıl fabrika inşaatlarının büyük oranda tamamlanacağını ve 2025 yılında birçoğunun işletmeye geçmesini öngördüklerini ifade etti.

TÜİOSB'nin 2018 yılında resmi olarak kuruluşunun gerçekleştirildiğini ve 2019 yılında temelinin atıldığını hatırlatan Balta, şunları kaydetti:

"Bölgemiz Dünya Bankası Finansmanlı Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında yer alıyor. Bu bağlamda temel altyapı projelerimiz Dünya Bankası tarafından finanse edildi. 2021 yılında yol ve arazi kazı-dolgu inşaat işlerimizi başlattık. Bölge arazi düzenleme çalışmalarımızı ve arsa tahsislerimizi 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdik. Şimdi de 125 hektarlık ilave alanımız için çağrımızı yaparak yeni yatırımcı başvurularını almaya başladık. Temel altyapı ihale sürecimizi tamamladık ve sözleşmemizi imzaladık. Adım adım üretime yaklaşıyoruz"

Balta, TÜİOSB'nin 100 fabrikayla, 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak bir dijital tarım ve gıda ekosistemi kurmak için hazırlandığını vurguladı.

-"AB pazarından yararlanmak için yeşil dönüşüm olmazsa olmaz"

Balta, TÜİOSB'nin, bölgenin ve Türkiye'nin dönüşümüne liderlik yapacak bir marka olduğunu belirtti. OSBÜK ve MEXT Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi ile yaptıkları işbirliği protokolüyle dijitalleşme projesinin hayata geçirileceğini ifade eden Balta, Türkiye'nin tüm gıda ve tarımsal ürünlerini ihracata kazandıracak bir üretim üssünü oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

TÜİOSB'nin yatırımcıları için önemli avantajları olduğuna dikkati çeken Balta, şu değerlendirmede bulundu:

"Endüstriyel simbiyozla atık yönetim tesisimiz, ortak sağlık güvenlik birimi ve çevre laboratuvarı gibi yatırımlarımızla ekonomik avantajların da üssü olmayı hedefledik. Bölgemizde kurulacak yağmur suyu toplama merkezimizle, atık sular ileri teknoloji kullanılarak arıtılacak ve tarımsal sulama suyu olarak değerlendirilecek. TÜİOSB, aynı zamanda enerjide kendi kendine yetebilecek bir OSB olacak. Yatırımcımız fabrikasını kurarken eş zamanlı güneş enerji sistemini (GES) de kuracak. Böylece hem enerji verimliliği hem de uygun maliyetli enerji tüketimini sağlamış olacağız. OSB'lerimiz ve sanayicilerimiz bu gerçekle ilerlemeli ve yeşil dönüşümün temelini oluşturan AB Yeşil Mutabakatı kriterleri için hızlı hareket etmeliler. AB pazarından yararlanmak için yeşil dönüşüm olmazsa olmaz. TÜİOSB, Türkiye'nin yeşil doğan ilk OSB'si olarak bu bağlamda önemli bir örnek teşkil ediyor."

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB'nin Temel Altyapı İhalesi Tamamlandı - Son Dakika


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