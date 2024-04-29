Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'ni ziyaret etti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi\'ni ziyaret etti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yenilikçi teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesine ve ticarileştirilmesine destek olan Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde incelemede bulundu. Vali Pehlivan ve Vali Yavuz, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette Yenilik Merkezi Direktör Yardımcısı Bahittin Aslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, valiler Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret etti.

29.04.2024 16:49
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yenilikçi teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesine ve ticarileştirilmesine destek olan Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde incelemede bulundu.

Vali Pehlivan ve Vali Yavuz, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette Yenilik Merkezi Direktör Yardımcısı Bahittin Aslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yerel öncü bir merkez olan Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde üretim aşamasındaki çalışmaları yerinde inceleyen Pehlivan ve Yavuz, çalışanlarla sohbet etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Valilerden meslek lisesine ziyaret

Vali Pehlivan ve Vali Yavuz, ayrıca Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve örnek proje çalışmaları gerçekleştiren Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini de ziyaret etti.

Vali Pehlivan ve Vali Yavuz, özellikle genç nüfusa dönük donanımlı, kaliteli ve sürdürülebilir mesleki eğitim alanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi gerektiği fikrinden hareketle kurulan okuldaki sınıf, atölye ve laboratuvarları inceleyerek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlere, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, İstanbul Mermerciler Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu 2. Başkanı Haluk Sekban ve Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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