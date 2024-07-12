Mersin İhracatta Yüzde 17 Artışla 7. Sıraya Yükseldi

Ekonomi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, il olarak bir önceki yıl 8,5 milyar dolar civarında olan ihracatı 9,8 milyar dolarlara kadar çıkarmak suretiyle ülke genelinde 7. sıraya kadar yükseldiklerini belirterek, "İhracatını yüzde 17 gibi bir nispetle en çok arttıran il olduk" dedi.

Pehlivan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından düzenlenen, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye'deki en büyük 500 sanayi kuruluşunun açıklandığı İSO 500 listesine giren Mersin firmaları ile Mersin'de şubesi veya fabrikası olan firmalara ödüllerinin verildiği törene katıldı.

Törende konuşan Pehlivan, bu tür anların elde edilen başarılı neticelerin iltifata tabi tutulduğu müstesna anlardan biri olduğunu söyledi. Bu anlara ve seviyelere ulaşmanın emek, özveri, yılmadan ve yorulmadan çalışmayı gerektirdiğine işaret eden Pehlivan, "Hangi alanda olursa olsun öncelikle iyi niyet, beraberinde iyi planlama yaparak vaktinde gerekli adımları atma ve bu adımların devamını getirerek gayretle çalışmak, bunu sürdürülebilir kılmak gerekir. Başarı elde ettikçe çıtayı biraz daha yukarılara çıkartmak, konusunda yeni hedefler belirlemek ve çizilen yeni hedefler doğrultusunda tempoyu daha da arttırarak başarılı neticelere ulaşmak böyle bir şeydir. İlimizde siz bunu başardınız. Sanayi ve ticaret alanında attığınız adımlar ve yaptığınız yatırımlarla başarılar elde ettiniz. Bu başarıları hep birlikte memnuniyetle müşahede ediyoruz. Zira bu alanlar, ülkemizin kalkınması ve gelişmesi sürecinde büyük paylara sahip oluyor. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde üretim, istihdam, ihracat gibi ekonomide büyük önem arz eden sac ayakları olan alanlarda önemli gelişmeler ve mesafeler kat edilmiş oluyor" diye konuştu.

"Her şeye rağmen ülke olarak pedalları çevirmeye devam ediyoruz"

Dünyada ve Türkiye'de birtakım gelişmeler yaşandığını ve yaşanmaya devam ettiğini kaydeden Pehlivan, "Dünya kuruldu kurulalı problemsiz, sorunsuz, sıkıntısız hiçbir anın, hiçbir günün, hiçbir yılın olmadığını unutmamak gerekiyor. Muhakkak her çağın kendine göre bir takım sorun ve sıkıntıları olmuştur. Zaten hayatı anlamlı ve değerli kılan da budur. Eğer önünüzde tabiri caizse aşacağınız birtakım engeller yoksa o zaman meşakkatin, çalışmanın, yorulmanın ve başarı elde etmenin çok fazla kıymeti harbiyesi olmaz. Aslolan bu zorlukların üstesinden gelmek, zorluklara karşı mücadele etmek ve bu mücadele neticesinde yol almaktır. Yeni sorunların ortaya çıkmaması için de gayret sarf etmektir. Aslında ülke olarak yaşadığımız, pandemiyle başlayan, dünyadaki ülkeler arasındaki çatışmalarla devam eden, sonrasında asrın deniyor ama birkaç asrın felaketini içinde barındıran büyük bir afeti yaşadığımız bir ortamda, her şeye rağmen ülke olarak pedalları çevirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ortalama 4,5'lik bir büyüme oranı, bu yılın ilk 6 ayında da 5,20 gibi bir büyüme oranı açıklandı. Diğer parametrelerin de buna eşlik etmesiyle daha büyük bir anlam kazanacak" dedi.

"İhracatını yüzde 17 gibi bir nispetle en çok arttıran il olduk"

Bunların olabilmesi için bir irade gerektiğine dikkat çeken Pehlivan, deprem gibi büyük bir felaket yaşanmış olmasına rağmen temponun adeta daha da yükseldiğini belirtti. Ekonomik sahada, birtakım yeni teşvikler ve uygulamaları yatırımcı ve girişimciyle buluşturarak yeni kulvarlar açmak suretiyle bu konuda yaşanan sıkıntıların bertarafı yönünde de büyük bir çaba olduğunu hep birlikte gördüklerini dile getiren Pehlivan, "33 milyonlara kadar ulaşan istihdam rakamları buna eşlik ediyor. İş gücüne katılma oranımız yüzde 55'lere kadar ulaşmış. Ülke olarak ihracatta geçtiğimiz yıl 256 milyar dolar gibi tüm zamanların en üst rakamına eriştik. İl olarak da bir önceki yıl 8,5 milyar dolar civarında olan ihracatımızı 9,8 milyar dolarlara kadar çıkarmak suretiyle ülke genelinde 7. sıraya kadar yükseldik. İhracatını yüzde 17 gibi bir nispetle en çok arttıran il olduk. Bunu sizlerin sayesinde yaptık. Sizler ürettiniz, yatırım yaptınız, ısrarla bu işlerinizin devamını sağlamak için gayret sarf ettiniz ve bu neticeler elde edildi" diye konuştu.

"Bütün yatırımcılarımız önemli bir sorumluluk üstleniyor"

Cumhuriyet kurulurken, Atatürk tarafından muasır medeniyetler seviyesinin üstü hedef olarak belirlendiğini kaydeden Pehlivan, şöyle devam etti: "Ecdadımızın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurduğu Cumhuriyetimiz 100 yaşına geldi. 100 yılı tamamladıktan sonra ikinci yüzyıl hedefleri, tıpkı birinci asır başlarında konulan hedefler doğrultusunda hareket ederek, üstüne Türkiye Yüzyılı vizyonu ve anlayışını yani bu ikinci yüzyılı Bizim Yüzyılı'mız yapmak için ekonomik, kültürel, spor, sanat gibi akla gelebilecek bütün alanlarda müşterek bir el birliği ve gönül birliğiyle çalışmaya devam etmemiz ve geleceği hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. İşte bu çağda söylenmesi gereken ve hedef olarak belirlenmesi gereken husus; bu konuda sizler ve sizlerin şahsında bütün yatırımcılarımız önemli bir sorumluluk üstleniyor. Bu misyonla beraber konunun eğitim boyutunu da katarak uygulama, projelendirme, vizyon katma ve her şeyden önemlisi köklerimizden beslenirken yapay zekadan bahsedilen teknolojik gelişmelerle, uzay teknolojilerini takip etmek; bilimi ve bilimin geldiği son noktayı, yeşil mutabakat ve dijitalleşme gibi iş alanlarına yansıma boyutlarını da takip ederek bir bütün olarak, hiçbir parçasını ve nüvesini ihmal etmeden yol almak, hep birlikte yaptığımız ve bundan sonra da daha etkin bir şekilde yapacağımız işlerdir."

"Yılların emeği, özverisi ve gayreti var"

Konuşmasını yatırımcılara ve girişimcilere teşekkür ve tebrik ederek tamamlayan Pehlivan, "İSO 500 listesine dahil olmak öyle kolay bir mesele değildir. Yılların emeği, özverisi ve gayreti var" dedi.

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ile MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın da konuşma yaptığı programda, Vali Pehlivan tarafından İSO 500 listesine giren Mersin firmaları ile Mersin'de şubesi veya fabrikası olan firmalara gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür plaketi verildi. - MERSİN