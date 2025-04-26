Mersinli İş İnsanları Suriye'yi İmar İçin Bir Araya Geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mersinli İş İnsanları Suriye'yi İmar İçin Bir Araya Geliyor

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MTSO Başkanı Çakır, Suriyeli ve Türk iş insanlarının birlikte yatırım planlayacağını açıkladı.

26.04.2025 11:27
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Suriye'nin imarı için Mersinli iş insanları kolları sıvıyor

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır: "Birlikte hareket etmemiz ve doğru planlamamız gerekiyor"

MERSİN - Suriyeli iş insanları ile Türk iş insanlarını bir araya toplayıp, Suriye'de nasıl beraber bir yatırım planı yapacaklarını değerlendireceklerini belirten Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Herkes şu anda hazır. Birlikte hareket etmemiz ve doğru planlamamız gerekiyor" dedi.

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşliğinde iş insanları ile oda ve birlik başkanlarından oluşan Türk heyetinin Suriye'nin başkenti Şam'a gittiğini hatırlattı. Ziyaret kapsamında önemli temaslarda bulunduklarını belirten Çakır, 8 Aralık'ta yaşanan devrim sonrası Suriye'ye giden ilk yabancı iş heyetinin Türkiye olduğunu ifade etti. Yıllardır yaşanan yıkımın ardından Suriye'nin yeniden yapılanması sürecinde birlikte atılabilecek adımların görüşüldüğünü anlatan Çakır, bazı Suriyeli bakanlarla görüşmelerin de gerçekleştirildiği seyahatin çok verimli geçtiğini söyledi.

"Şu anda 4 milyon Türkçe konuşan Suriyeli dostlarımız var"

Türkiye ile Suriye'nin bin yıllık mazisi olduğunu ifade eden Çakır, "Suriye ile komşuyuz. Gelen göçle beraber de kardeşlik bağlarımız oldu. Çok misafir ağırladık. Şu anda 4 milyon Türkçe konuşan Suriyeli dostlarımız var. Şimdi onlarla beraber ana hedefimiz Suriye'yi birlikte imar etmek. Suriyelilerin hepsi bu duruma çok sıcak bakıyorlar" diye konuştu.

Mersin'in lojistik olarak çok güçlü olduğunu ifade eden Çakır, görüşmelerde deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve kara yolu taşımasının güçlü olduğunu söylediklerini ve bu konuda ellerinden gelen desteği verebileceklerini ilettiklerini kaydetti.

Görüşmelere ilişkin açılamada bulunan Çakır, şöyle devam etti: "O gün de tesadüfen Mersin ile Tartus limanları arasında Ro-Ro seferlerini başlatmıştık. Buranın imarında ve ilerleyen zamanda turizminde birlikte hareket edebileceğimizi söyledik. Tırlarımızın, sınırda Suriye tırlarına aktarılmasıyla ilgili sorunumuz vardı. Bu sorunun çözülmesi gerektiğini, direkt bölgemizden; Mersin'den, Adana'dan, Gaziantep'ten, Şanlıurfa'dan, Mardin'den; hangi bölgemiz olursa olsun direkt Suriye'ye ulaşmasını istedik. Buna da olumlu baktılar ve yakın bir sürede bunu düzelteceklerini söylediler. Bizlerin beklentisi; bir hukuk düzeninin kurulması, güvenliğin sağlanması ve bankacılık sisteminin kurulması. Onların bizden talepleri ise iş insanı olarak buraya, Suriye'ye gelmemiz ve yatırımı birlikte yapmamızı önerdiler. Hastane yatırımları, perakende zincirleri, turizmle ilgili yatırımlar ve bunun gibi birçok yatırıma ihtiyaç olduğunu belirterek, ortak olabileceklerini, birlikte yapabileceğimizi söylediler. Banka şubeleri açmamızı istediler. Orada organize sanayi bölgeleri var, 'bunları beraber yapabiliriz, sizler burada yerler açabilirsiniz' diye konuşuldu."

"Türklere pozitif ayrımcılık bile yapabiliriz"

Kamuoyunda 'Türkiye'ye karşı gümrüklerde farklı uygulama olduğu' şeklindeki iddiaları da yetkililere sorduklarını dile getiren Çakır, "Gümrüklerde Türklere farklı uygulama yapıyor musunuz? Daha yüksek gümrük oranları var mı? diye sorduğumuzda, 'kimseye farklı bir oran uygulamıyoruz. Yaparsak, özellikle Türklere pozitif ayrımcılık bile yapabiliriz' dediler. Şu anda tüm oranların herkese eşit olduğunu anlattılar" şeklinde konuştu. .

İş dünyası açısından çok verimli bir seyahat olduğunu vurgulayan Çakır, "Devriminden sonra Türkiye'den ilk defa giden bir heyet olmamızda çok önemliydi. Herkes riskten dolayı gidemiyor ama bize 'Türk kardeşlerimizin buraya ilk gelmesi de bizim için çok kıymetli' dediler. Onun için çok verimli bir seyahat oldu" ifadelerini kullandı.

"Suriye'de nasıl beraber bir yatırım planı yapabiliriz"

Görüşmelerden çıkan neticelere ilişkin somut çalışmalar için harekete geçtiklerini anlatan Çakır, "Mersin'de Suriyeli iş insanlarını bir araya toplayacağız. Türk iş insanlarıyla birleştirip 'Suriye'de nasıl beraber bir yatırım planı yapabiliriz' bunu değerlendireceğiz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile beraber bölge şehirlerindeki odalarla birlikte nasıl buranın imarına destek verebiliriz, kazan kazan mantığı ile birlikte nasıl hareket edebiliriz, onun çalışmalarını yapacağız. Herkes şu anda hazır. Birlikte hareket etmemiz ve doğru planlamamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sefa Çakır, Politika, Türk İş, Ekonomi, Mersin, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersinli İş İnsanları Suriye'yi İmar İçin Bir Araya Geliyor - Son Dakika

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