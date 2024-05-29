Meta, dezenformasyon kampanyalarıyla bağlantılı yüzlerce Facebook hesabını kaldırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Meta, dezenformasyon kampanyalarıyla bağlantılı yüzlerce Facebook hesabını kaldırdı

Meta, dezenformasyon kampanyalarıyla bağlantılı yüzlerce Facebook hesabını kaldırdı

Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp'ın sahibi Meta, İsrail'in de aralarında olduğu ülkelerden dezenformasyon oluşturmak için yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla bağlantılı yüzlerce Facebook hesabını kaldırdı.

29.05.2024 21:30
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NEW Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp'ın sahibi Meta, İsrail'in de aralarında olduğu ülkelerden dezenformasyon oluşturmak için yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla bağlantılı yüzlerce Facebook hesabını kaldırdı.

Meta'nın yayımladığı 2024'ün ilk çeyreğine dair tehdit raporunda, aralarında Bangladeş, Çin, Hırvatistan, İran ve Rusya'nın bulunduğu ülkelerde sekteye uğratılan gizli etki kampanyalarına ilişkin bilgiler paylaşılırken, bunların çoğunun, hedef kitle oluşturma çalışmalarının başlarında tespit edildiği ve kaldırıldığına işaret edildi.

Raporda, İsrail merkezli bir "koordineli özgün olmayan davranış" ağının medya kuruluşlarının ve tanınmış kişilerin sayfaları altında muhtemelen yapay zeka tarafından oluşturulmuş yorumları yayınladığı belirtilerek, bu yorumların çoğu zaman gerçek kullanıcılardan "propaganda" olarak nitelendirildiği eleştirel yanıtlar aldığı ifade edildi.

Raporda, söz konusu davranışlarla şirket politikasını ihlal ettiği için İsrail'den 510 Facebook hesabı, 11 sayfa ve bir grup ile Instagram'daki 32 hesabın kaldırıldığı bildirilerek, bu ağın özellikle ABD ve Kanada'daki kitleleri hedef aldığı kaydedildi.

Bu ağın, uluslararası ve yerel medya kuruluşlarının ve ABD'li kongre üyeleri de dahil olmak üzere siyasi ve tanınmış kişilerin Facebook sayfalarına yorum yaptığına işaret edilen raporda, bu yorumlardan bazılarının muhtemelen yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Raporda, bu ağa ait hesapların, Yahudi öğrenciler, Afro-Amerikanlar ve "endişeli" vatandaşlar gibi hedeflenen ülkelerdeki yerel halk gibi davrandığına değinilerek, hesapların genellikle Gazze'deki duruma ilişkin İngilizce olarak, rehinelerin serbest bırakılması çağrıları, İsrail'in askeri eylemlerine övgü ve "kampüs antisemitizmi" ile Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) eleştriler gibi konularda paylaşım yaptığı aktarıldı.

Ağın arkasındaki kişilerin kimliklerini ve koordinatlarını gizlemeye çalıştığı vurgulanan raporda, Meta'nın Tel Aviv merkezli bir "siyasi pazarlama ve ticari istihbarat" firması olan STOIC ile bağlantılar bulduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Dezenformasyon, Instagram, Facebook, Threads, İsrail, Güvenlik, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meta, dezenformasyon kampanyalarıyla bağlantılı yüzlerce Facebook hesabını kaldırdı - Son Dakika

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