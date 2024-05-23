Metosan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Meto'dan Deprem Sonrası Hatay Piyasası Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Metosan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Meto'dan Deprem Sonrası Hatay Piyasası Değerlendirmesi

Metosan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Meto\'dan Deprem Sonrası Hatay Piyasası Değerlendirmesi

Metosan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Meto, Hatay'da deprem sonrası yerel piyasanın durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Depremin ardından memleketin yavaş yavaş toparlandığını belirten Meto, devletle el ele vererek enkazı tamamen kaldırmak istediklerini ifade etti. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Meto, deprem sonrası üretimi durdurduğunu ve inşaat sektörüne ağırlık verdiğini söyledi.

23.05.2024 13:27  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metosan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Meto, deprem sonrası Hatay'da yerel piyasa hakkında açıklamalarda bulundu.

Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Genç iş adamı Muhammed Meto, "Yaklaşık iki yılı devirmek üzereyiz, kaybettiğimiz canlar hariç her şey yavaş yavaş yerine geliyor. Ciddi bir kültürel değeri toparlamaya çalışıyoruz, memlekette mücadele etmeyi tercih edenler olarak imkanlarımız dahilinde devletimizle el ele vererek enkazı tamamen kaldırmak istiyoruz."

İlk dönemlerde şehrin her kesiminin çok zorlandığını, şu anda biraz daha dirilmiş durumda olduklarını vurgulayan Meto, "Memleketimiz deprem öncesi olduğu gibi kucaklaşmış durumda, bizlerde üzerimize düşeni yapmaya özen gösteriyoruz. Personellerimizin yaşam ve konfor alanlarını en üst seviyede tutmaya, haklarını fazlasıyla vermeye çalışıyoruz ki kimse memlekete küsüp gitmesin. İnanın şu an burada insan insanı gördüğü zaman seviniyor. Bu şehir en küçük köyüne kadar çok zor şeyler yaşadı."

Metosan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Meto'dan Deprem Sonrası Hatay Piyasası Değerlendirmesi

Piyasanın 2024 başlarından itibaren yeniden canlandığını belirten Meto, "Genele baktığımızda deprem sonrası borsada oluşan dalgalanmaya karşı alınan önlemler dengeyi tuttu diyebiliriz, yerel piyasaya nakit girişi ise esnafımızı biraz toparladı."

Tekstil üzerine işletmesi bulunan Meto; "Şahsen ben deprem sonrası üretimi durdurdum, fabrikam yıkıldı, şu an inşaat sektörüne ağırlık vermiş durumdayım. Yakında üretime tekrar girmeyi düşünüyorum, planlamam içerisinde bulunuyor."

Yakın bölge olarak Kahramanmaraş ilinin de tekstilde çok büyük pay sahibi olduğunu belirten genç patron, hükümetin çevre illere ve kendilerine sağladığı acil önlemleri doğru bulduğunu söyledi.

Metosan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Meto'dan Deprem Sonrası Hatay Piyasası Değerlendirmesi

Özellikle Kahramanmaraş ilinde ki tekstil üzerine hareketlenmenin bölge piyasasını hızlandırdığını ifade ederek, inşaat sektörünün de dışarıdan gelen firmalarla çok hızlı bir atak yaptığına dikkat çeken Meto, aynı zamanda çok yakında Hatay ilinde ciddi bir müstakil site projesi içerisinde olduğunu dile getirdi.

Depremi başarıyla atlatan bir inşaat firmasına sahip olduklarını söyleyen Meto; "Halkımıza en güzel şartlarda en sağlam yapıları inşa etmek için elimizden geleni yapıp, memlekete ses getirecek kalıcı bir proje daha getireceğiz." diyerek özel yapımlar içerisinde sağlam yapı bekleyen vatandaşlara ise müjdeyi verdi.

Genç patron sözlerine son noktayı koyarken; "Bizler bu acıyı unutmadık, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. Depremde kaybettiğimiz her can sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak, ne kadar sürerse sürsün en derin yaralarımızı dahi saracağız."

Kaynak: Bültenler

12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:52 Meteoroloji’den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi Meteoroloji'den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 13:52:03. #1.12#
SON DAKİKA: Metosan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Meto'dan Deprem Sonrası Hatay Piyasası Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement