Metosan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Meto\'dan Deprem Sonrası Hatay Piyasası Değerlendirmesi

Ekonomi

Metosan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Meto, deprem sonrası Hatay'da yerel piyasa hakkında açıklamalarda bulundu.

Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Genç iş adamı Muhammed Meto, "Yaklaşık iki yılı devirmek üzereyiz, kaybettiğimiz canlar hariç her şey yavaş yavaş yerine geliyor. Ciddi bir kültürel değeri toparlamaya çalışıyoruz, memlekette mücadele etmeyi tercih edenler olarak imkanlarımız dahilinde devletimizle el ele vererek enkazı tamamen kaldırmak istiyoruz."

İlk dönemlerde şehrin her kesiminin çok zorlandığını, şu anda biraz daha dirilmiş durumda olduklarını vurgulayan Meto, "Memleketimiz deprem öncesi olduğu gibi kucaklaşmış durumda, bizlerde üzerimize düşeni yapmaya özen gösteriyoruz. Personellerimizin yaşam ve konfor alanlarını en üst seviyede tutmaya, haklarını fazlasıyla vermeye çalışıyoruz ki kimse memlekete küsüp gitmesin. İnanın şu an burada insan insanı gördüğü zaman seviniyor. Bu şehir en küçük köyüne kadar çok zor şeyler yaşadı."

Piyasanın 2024 başlarından itibaren yeniden canlandığını belirten Meto, "Genele baktığımızda deprem sonrası borsada oluşan dalgalanmaya karşı alınan önlemler dengeyi tuttu diyebiliriz, yerel piyasaya nakit girişi ise esnafımızı biraz toparladı."

Tekstil üzerine işletmesi bulunan Meto; "Şahsen ben deprem sonrası üretimi durdurdum, fabrikam yıkıldı, şu an inşaat sektörüne ağırlık vermiş durumdayım. Yakında üretime tekrar girmeyi düşünüyorum, planlamam içerisinde bulunuyor."

Yakın bölge olarak Kahramanmaraş ilinin de tekstilde çok büyük pay sahibi olduğunu belirten genç patron, hükümetin çevre illere ve kendilerine sağladığı acil önlemleri doğru bulduğunu söyledi.

Özellikle Kahramanmaraş ilinde ki tekstil üzerine hareketlenmenin bölge piyasasını hızlandırdığını ifade ederek, inşaat sektörünün de dışarıdan gelen firmalarla çok hızlı bir atak yaptığına dikkat çeken Meto, aynı zamanda çok yakında Hatay ilinde ciddi bir müstakil site projesi içerisinde olduğunu dile getirdi.

Depremi başarıyla atlatan bir inşaat firmasına sahip olduklarını söyleyen Meto; "Halkımıza en güzel şartlarda en sağlam yapıları inşa etmek için elimizden geleni yapıp, memlekete ses getirecek kalıcı bir proje daha getireceğiz." diyerek özel yapımlar içerisinde sağlam yapı bekleyen vatandaşlara ise müjdeyi verdi.

Genç patron sözlerine son noktayı koyarken; "Bizler bu acıyı unutmadık, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. Depremde kaybettiğimiz her can sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak, ne kadar sürerse sürsün en derin yaralarımızı dahi saracağız."