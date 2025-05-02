MFF Orta Doğu Gıda Fuarı 2025\'te Gaziantep\'te

Ortadoğu'nun en büyük ve en kapsamlı gıda fuarı olma özelliği taşıyan "MFF Orta Doğu Gıda Fuarı" 7-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) gerçekleştirilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde Gaziantep Sanayi Odası ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğinde, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB) destekleriyle düzenlenecek olan fuar, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 11: 00'da protokolün katılımıyla yapılacak olan törenle kapılarını ziyaretçilere açacak.

Gıda, gıda makineleri ve ambalaj sektörlerinin bir arada yer alacağı fuara Irak, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Rusya, Türk Cumhuriyetler ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere toplam 24 ülkeden en az 500 nitelikli alıcı katılım sağlayacak.

Fuarda Irak ve Suriye, milli pavilyonlarıyla yer alacak. Her iki ülke, yerel gıda ürünlerini ve geleneksel lezzetlerini özel standlarda sergileyerek kültürel zenginliklerini tanıtacak. Bunun yanı sıra ziyaretçiler ile yeni iş birliklerine de kapı aralanacak.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara önemli fırsatlar sunacak olan MFF Orta Doğu Gıda Fuarı, Gaziantep'in gıda ve gıda teknolojilerindeki stratejik konumunu pekiştirerek, şehrin ekonomik dinamizmine de önemli katkılar sağlayacak, yeni pazarların kapısını aralayacak ve aynı zamanda Gaziantep'in uluslararası fuarcılıktaki konumunu güçlendirecek.

Katılımcılar, fuar boyunca gıda üretiminden işlenmiş ürünlere, içeceklerden ambalaj teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmetleri inceleme fırsatı bulacak. Aynı zamanda, sektörel paneller ve sunumlarla bilgi alışverişi yapılacak.

B2B şeklinde ikili iş görüşmelerinin planlandığı fuarla eş zamanlı olarak, gıda endüstrisindeki yenilikleri görüşmek ve sürdürülebilir gıda politikalarına katkı sağlamak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde "Gıda Zirvesi" gerçekleştirilecektir.

Ayrıca Fuarda, Ticaret Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) programı kapsamında yürütülen ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracat kapasitesinin artırılması ve dış pazarlardaki rekabetçiliklerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş "Gaziantep Sanayi Odası Gıda Kümesi"nin faaliyetlerinin anlatıldığı stand kurulacak.

Fuar 7-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında (3 gün) saat 10: 00'dan 18: 00'a kadar ziyaret edilebilecek. - GAZİANTEP