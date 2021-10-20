Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Aleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! Bu sefer de derin yırtmaçlı pozlarını paylaştı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, önemli bir gelişmeyi duyurdu. Demir'in paylaşımında "İlk Aksungur'u teslim ettik. TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli Aksungur SİHA testleri başarı ile tamamlayarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Aksungur SİHA 750 kilo faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

GÖRÜNTÜLER DE PAYLAŞILDI

Mesajının yanı sıra Aksungur SİHA'nın görüntüsünü de paylaşan Demir, bundan birkaç saat önce de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Birazdan yeni bir müjdemiz olacak, beklemede kalın." demişti.

AKSUNGUR'UN ÖZELLİKLERİ

Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir. AKSUNGUR 40000 ft'e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motoruna sahip.