Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında! Maaş zammı için masada 2 seçenek var - Son Dakika
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Ekonomi

Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında! Maaş zammı için masada 2 seçenek var

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Milyonlarca emekli için kader haftası geldi çattı. Enflasyon rakamları sonrası emekliler yüzde 24.73 zammı hak ederken maaşı 8 bin TL ve altında olanlar ise hiç zam alamadı. Yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de 1 numaralı gündemi olacak emekliye zam için masada 2 farklı seçeneğin bulunduğu iddia ediliyor. Ankara kulislerine göre en düşük emekli maaşı 12 bin ya da 12 bin 500 TL'ye yükseltilecek.

15.07.2024 10:52
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Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşen zam rakamları doğrultusunda ayarlanan tutarlar milyonlarca memur ve emeklilerin hesaplarında gelecek hafta yatırılmaya başlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var.

KABİNE TOPLANTISININ 1 NUMARALI GÜNDEMİ

Büyük mağduriyete neden olan konuyla ilgili kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalışılırken gözler yarın Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde olacak.

ÇALIŞMA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Kök aylığının düşük olması nedeniyle zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekliyle ilgili çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. En düşük emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili nihai kararın verilmesinin ardından zam oranı ve kapsamı netleşecek.

Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında! Maaş zammı için masada 2 seçenek var

AK PARTİLİ GÜLER BU HAFTAYI İŞARET ETMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu haftayı işaret ederek "Emekli zammını önümüzdeki hafta başında açıklarız" demişti. Emekli zammı için ilk etapta 11.500-12.000-12.500 TL olmak üzere 3 farklı rakam ortaya çıkarken Ankara kulislerinde dolaşan son bilgilere göre masada 2 farklı seçenek kaldı.

MASADA 2 RAKAM KALDI

Yarın Beştepe'deki Kabine toplantısının da 1 numaralı gündemi olacak en düşük emekli maaşlarına zam konusunda 12 bin ya da 12 bin 500 TL rakamlarının telaffuz edildiği öne sürüldü.

Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında! Maaş zammı için masada 2 seçenek var

EKONOMİ YÖNETİMİ 12 BİN TL'DE ISRARCI

Ekonomi yönetiminin 12 bin TL'de ısrarcı oldukları öğrenilirken, yarın masaya getirilecek rakamlar için nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında! Maaş zammı için masada 2 seçenek var

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Son Dakika Ekonomi Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında! Maaş zammı için masada 2 seçenek var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında! Maaş zammı için masada 2 seçenek var - Son Dakika
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