Toplantıya kısa süre kala şaşırtan iddia: Asgari ücret pazarlığı 8 bin 250 TL'den başlayacak - Son Dakika
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Toplantıya kısa süre kala şaşırtan iddia: Asgari ücret pazarlığı 8 bin 250 TL'den başlayacak

07.12.2022 10:48

Milyonların merakla beklediği asgari ücret pazarlıklarında ilk komisyon toplantısını bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantıda hem işçi hem de işveren tarafları isteklerini iletecek. Komisyon üyesi TÜRK-İŞ'in çeşitli kurullarında pazarlığın 8 bin 250 TL'den başlamasının beklendiği vurgulanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yüksek oranlı ücret artış beklentisi, düşen büyüme hızı ve Avrupa'da durgunluk işaretleri altında, 2023'te uygulanacak ücreti belirlemek üzere bugün ilk toplantısını yapacak. İkinci toplantı 14 Aralık günü gerçekleştirilecek. İlk toplantının açılış bölümünün basına açık olması ve tarafların konuşma yapması bekleniyor.

İŞÇİ KANADI ÜCRETİN EKONOMİ AÇISINDAN ULAŞTIĞI KONUMU SORGULAYACAK

İlk toplantıda önceki yılların aksine, çalışma gündeminin belirlenerek, asgari ücret tespitine konu kalori hesabı, gıda fiyatları artışı ve genel ekonomik duruma ilişkin yazıların ilgili kuruluşlara gönderilmesi bekleniyor. İşçi kanadının bu komisyonda öncelikli olarak asgari ücretin ekonomi açısından ulaştığı konumu sorgulayacağı vurgulandı. Asgari ücretin neredeyse temel ücret haline gelmesi, çalışanların önemli bir kısmının asgari ücretli olmasının ciddi bir sosyal-ekonomik soruna işaret ettiği vurgulanacak. Bu dengesizliğin giderilmesinde sendikalılığın çözüm olabileceği, bu nedenle sendikal örgütlenmenin önünün açılması istenecek. TÜRK-İŞ daha önce sendikal örgütlenmenin engellerinin kaldırılmasına yönelik bir dizi çözüm önerisi geliştirmişti.

PAZARLIK 8 BİN 250 TL'DEN BAŞLAYACAK

Komisyon toplantısı öncesi işçi kesimi de pozisyonunu güçlendirdi. Komisyon üyesi TÜRK-İŞ'in çeşitli kurullarında pazarlığın 8 bin 250 TL'den başlamasının beklendiği vurgulanıyor. Bunda, 2022'de artışların vergideki iyileştirmeler hariç reel tutarındaki artış hesabı dikkate alınıyor. Ekonomim.com'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre; işçi kesimi ayrıca gelir vergisi dilimlerinin adil biçimde belirlenmesini kritik unsur olarak masaya koyacak. İşçi kanadının asgari ücretin seviyesi kadar, gelir vergisi dilimlerinin ayarlanmasını da kritik bulduğu kaydedildi.

İŞVEREN TARAFININ DA DÜZENLEMEYE SICAK BAKACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Asgari ücretin yıl içinde vergi diliminin üst basamağa çıkması bir yana, toplu sözleşme uygulanan yerlerde yıl içinde birkaç kez farklı ücret hesaplamalarının gündeme geldiği, bunun da ücret yüksekliğinden değil, gelir vergisi dilimlerinin düşük belirlenmesinden kaynaklandığı vurgulandı. İşçi kanadı, işveren tarafının da bu düzenlemeye sıcak bakacağını tahmin ediyor.

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU BUGÜN TOPLANIYOR

Bu arada, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bugün asgari ücret komisyonu toplantısı öncesi bir araya gelerek, tüm başkanların görüşlerini alacak ve izlenecek strateji oluşturulacak. TÜRK-İŞ Komisyon heyetine bu yıl TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak başkanlık edecek. Heyette Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yer alacak.

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Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toplantıya kısa süre kala şaşırtan iddia: Asgari ücret pazarlığı 8 bin 250 TL'den başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toplantıya kısa süre kala şaşırtan iddia: Asgari ücret pazarlığı 8 bin 250 TL'den başlayacak - Son Dakika
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