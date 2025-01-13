Mobil Eğitim Tırı 2025'te Deprem Bölgesine Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mobil Eğitim Tırı 2025'te Deprem Bölgesine Gidiyor

Mobil Eğitim Tırı 2025\'te Deprem Bölgesine Gidiyor

Enerjisa'nın Mobil Eğitim Merkezi Projesi, 2025'te depremzede öğrencilerle buluşacak.

13.01.2025 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından 2018 yılında başlatılan ve bugüne dek 10 bin öğrenciye ulaşılan Mobil Eğitim Merkezi Projesi 2025'te deprem bölgesindeki öğrencilerle buluşacak.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyan, insan ve teknoloji odağıyla projeler üreterek Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlayan Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ, Mobil Eğitim Merkezi Projesi ile elektrik dağıtım hizmeti sunduğu illerde lise ve üniversite öğrencilerine eğitim vermeye devam ediyor.

Projenin 2025 rotasının önemli parçası 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden 5'inin elektrik dağıtımından sorumlu Toroslar EDAŞ'ın çalışma sahası olurken, Mobil Eğitim Tırı bu yıl Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay ve Gaziantep'te lise ve üniversite öğrencileriyle buluşacak.

Mobil Eğitim Tırı 10 bin öğrenciye ulaştı

Gençlerin kariyer gelişimlerine destek olma amacıyla geliştirilen proje ile 2024 yılında Ankara, İstanbul, Adana ve Hatay başta olmak üzere 12 şehirde 10 meslek lisesi ve 16 üniversitede toplam 2 bin 600 öğrenciye, Mobil Eğitim Merkezi Projesinin başlangıcı olan 2018 yılından itibaren ise toplam 10 bin öğrenciye ulaşıldı.

Mobil Eğitim Merkezi ile enerjinin yolculuğu, elektrik dağıtım şirketinin sorumluluğunun başladığı noktadan, tüketicilerin evlerine varana kadar olan tüm detayları kapsayacak şekilde baştan sona aktarılıyor. Teknik Gelişim ekipleri tarafından öğrencilere elektrik dağıtım sektörüne dair teknik eğitimler veriliyor, merak edilen sorular cevaplandırılıyor.

Mobil Eğitim Merkezi'nin lise ve üniversitelere yaptığı ziyaretlere eşlik eden insan ve kültür uzmanları ise öğrencilere Enerjisa Dağıtım Şirketleri'ndeki staj programları ve kariyer fırsatları hakkında bilgi verirken, eğitim hayatları ve kariyer yolculukları için önemli bir adım atmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

"Depremin izlerini eğitime verdiğimiz destekle sileceğiz"

Mobil Eğitim Merkezi Projesinin önemine ve başarısına dikkat çeken Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, "Mobil Eğitim Tırımız 2025'te Hatay başta olmak üzere Toroslar EDAŞ sorumluluk sahasındaki depremden en çok etkilenen illerimizi ziyaret edip, öğrencilerle buluşacak. Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti ile bölgenin ihtiyaçlarını karşılarken, depremin izlerini de eğitime verdiğimiz desteklerle sileceğiz. Türkiye'de sektörümüzde bir ilk olan Mobil Eğitim Merkezi Projemiz ile bugüne dek 10 bin öğrenciyle buluştuk. Teknik Gelişim ekiplerimizin desteği ile sektörümüzün geleceği olan gençlerimize uygulamalı olarak elektrik dağıtım sektörü hakkında eğitim veriyor, İnsan ve Kültür Uzmanlarımızla kariyer rehberliği hizmeti sunuyoruz. Enerji sektörüne nitelikli iş gücü, ülkemizin verimliliğine ise katkı sağladığımız bu projeyle deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi de büyük bir özveri ile sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Enerji, Deprem, Eğitim, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mobil Eğitim Tırı 2025'te Deprem Bölgesine Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:16 ABD’ye felaketi yaşatan yangında bir ilk ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk
00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 07:34:46. #1.13#
SON DAKİKA: Mobil Eğitim Tırı 2025'te Deprem Bölgesine Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.