Morven Erkek Giyim Markası Ordu\'da 38. Mağazasını Açtı

Ekonomi

YERLİ erkek giyim markası Morven, Türkiye'deki 38'inci mağazasını Ordu'nun Fatsa ilçesinde açtığını duyurdu. Yurt dışına açılmayı da hedefleyen marka, 2025'te mağaza sayısını 50'ye çıkarmayı planlıyor.

Ürünleriyle birlikte tüketicilere hem şık hem de konforlu tasarımlar sunduklarını söyleyen Morven'in kurucularından ve Yönetim Kurulu Üyesi İsameddin Bilir, "Eskiden daha klasik ve tekdüze olan erkek gardıropları, artık renklerin, desenlerin ve farklı tarzlardaki parçaların bir araya gelmesiyle daha dinamik bir hal alıyor. Biz de bu trendleri dikkate alarak hem kaliteli kumaşlar kullanıyor hem de fonksiyonel tasarımlarla şıklığı ve konforu bir arada sunuyoruz. Kazakistan, Azerbaycan, Oxford'ta mağazalarımız var ve Güney Afrika, Kanada, Amerika, İngiltere gibi pazarlara ihracat yapıyoruz. Yurt dışında bilinirliğimizi güçlendirirken, ülkemizde de büyüyoruz. 2025'te 38 olan mağaza sayımızı 50'ye çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

'MÜŞTERİLERİMİZE HEM ŞIKLIK HEM DE KONFOR SUNUYORUZ'

Bilir, "Erkeklerin vitrinleri, artık yalnızca siyah, lacivert ve gri tonlarıyla sınırlı kalmıyor. Canlı renkler, modern kesimler ve sürdürülebilir malzemeler gibi yeni unsurlarla genişliyor. Esnek çalışma ortamları ve rahatlık ihtiyacı, şık ve konforlu seçenekleri gündeme getiriyor. Bu nedenle, artık hafif kumaşlar, rahat kesimler ve farklı renk seçenekleri sunuyoruz. Biz de bunun için sürekli yenilikçi tasarımlar geliştirmeye odaklanıyoruz. Smokin ve takım elbise koleksiyonlarımızda hafif kumaş kullanımına, inovatif kesimlere ve minimal tasarımlara önem veriyoruz. Ayrıca, casual giyim koleksiyonlarımızda esnek ve nefes alabilir kumaşlar kullanıyoruz. Teknolojiyi tasarımla birleştirerek, müşterilerimize hareket özgürlüğü sunan ürünler üretiyoruz" diye konuştu.

'GLOBAL VE ULUSAL PAZARDA GÜÇLÜ BİR BÜYÜME HEDEFLİYORUZ'

2025 itibarıyla global ve ulusal pazarlarda büyümeyi hedeflediklerini belirten Bilir, "Bunun yanında, ürün yelpazemizi genişleterek sektördeki liderliğimizi pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Ulaşılabilir lüks anlayışımızla yüksek kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyor, her kesime hitap ediyoruz. Tasarım ve üretim süreçlerimize gösterdiğimiz özen, zamansız stil anlayışımız ve müşterilerimize verdiğimiz değer, markamızı benzersiz kılan özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca, erkek giyiminde detaylara verdiğimiz önem ve fonksiyonel tasarımlarımız, ürünlerimizi her türlü ihtiyaca uygun hale getiriyor, günlük kullanımda olduğu kadar özel anlarda da tercih edilmelerini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİZİM İÇİN TERCİH DEĞİL, İŞİMİZİN TEMEL PARÇASI'

İsameddin Bilir sözlerini şöyle tamamladı:

"Yolculuğumuza 37 yıl önce küçük bir giyim mağazası olarak başladık. Bugün hem ulusal hem de uluslararası arenada büyüyerek devam ediyoruz. Hedefimiz, gelecekte sürdürülebilirlik anlayışını daha da derinleştirerek hem markamızı hem de sektörü ileriye taşımak. Sürdürülebilirlik bizim için yalnızca bir tercih değil, işimizin temel bir parçası. Koleksiyonlarımızda geri dönüştürülmüş polyester, organik pamuk, modal ve sorumlulukla temin edilen yün gibi çevre dostu malzemeler kullanıyoruz. Doğum günlerinde her çalışanımız için ağaç dikerek doğaya katkıda bulunuyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle de toplumsal sürdürülebilirliği destekliyoruz."