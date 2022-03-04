Motorin 19,03'ü görünce Beşiktaşlılar espriyi kaçırmadı: Alemin göz yaşlı, motorin artık Beşiktaşlı! - Son Dakika

4 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine litre başında 53 kuruş, motorine de 1 TL 33 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 17,55 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,46 liradan 17,99 liraya, İzmir'de 17,58 liradan 18,11 liraya çıkacak. Motorin ise 19.01-19.03 civarında.

"MOTORİN ARTIK BEŞİKTAŞLI"

Motorinde Beşiktaş'ın kuruluş tarihi olan 1903'ü gören Beşiktaşlılar ise espriyi patlattı.

Led tabelaya motorinin fiyatı 19.03'e çıkınca, "Alemin gözü yaşlı, motorin artık Beşiktaşlı" yorumları yapıldı.