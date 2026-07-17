Motorine 3,12 TL, benzine 1,14 TL zam; yeni zam kapıda - Son Dakika
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Motorine 3,12 TL, benzine 1,14 TL zam; yeni zam kapıda

17.07.2026 11:18  Güncelleme: 11:24
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Motorin ve benzine gelen zamların ardından, küresel petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle salı veya çarşamba günü motorine yeni bir zam daha bekleniyor. Pazartesi piyasa verileri zam kararını belirleyecek.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorine 3,12 TL, benzine 1,14 TL zam yapıldı. Ancak, motorin fiyatları küresel piyasalarda artıyor. Bu artış devam ederse salı ya da çarşamba günü motorine yeni bir zam daha gündeme gelebilir. Sektör kaynakları, "Hızlı bir yükseliş söz konusu. Yeni haftada, pazartesi günü oluşacak piyasa verileri zam olup olmayacağını ve tutarı belirleyecek" dedi.

ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilim, Brent petrol ve küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

Brent petrol 85 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı da 1180 dolar düzeyinde bulunuyor. Bu fiyat, 8 Temmuz'da 950, 13 Temmuz'da 1000 ve 16 Temmuz'da bin 135 dolar düzeyinde bulunuyordu.

ZAM ÜSTÜNE ZAM 

Geçen hafta motorine 3 kez zam yapıldı. Bu hafta da zam serisi sürdü. Bugün motorine 3,12 TL, benzine 1,14 TL zam geldi. Motorin fiyatlarının küresel piyasalarda artmaya devam etmesi zam serisinin de devamını gündeme getirecek. Sektör kaynakları, salı ya da çarşamba günü motorine yeni bir zam daha gündeme gelebileceğini belirterek, "Hızlı bir yükseliş söz konusu. Yeni haftada, pazartesi günü oluşacak piyasa verileri zam olup olmayacağını ve tutarı belirleyecek" dedi.

Motorin, hafta başında yapılacak olası bir zamla 80 TL'ye biraz daha yaklaşacak.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Enerji, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine 3,12 TL, benzine 1,14 TL zam; yeni zam kapıda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motorine 3,12 TL, benzine 1,14 TL zam; yeni zam kapıda - Son Dakika
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