Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş zam geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş zam geldi

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. Motorine dün gece gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzine zam geldi. Benzinin fiyatında gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş artış oldu. İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 22 kuruş oldu.

15.02.2024 00:38  Güncelleme: 00:43
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Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş zam geldi. Gelen zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 22 kuruş oldu. Ankara'da ise 41 lira 92 liraya yükseldi.

MOTORİNE DE 2 LİRA 56 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Dün gece de motorine yapılan zamla fiyatlar 2 lira 56 kuruş artmış, İstanbul'da motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 45 TL'yi aşmıştı.

Motorinin ardından bir zam da benzine! Litre fiyatı 41 lirayı aştı

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor. Hesaplanma sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş zam geldi

Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş zam geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • mert çelik: ben 50 tl lik alıcam 7 0 Yanıtla
  • Ali Yıldız: Yahu birileri dur demeyecek mi ? Halen her şey güzel mi yani ? Yoksa uyumaya devam mı ? 0 0 Yanıtla
  • Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş zam geldi
    00:38 Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş zam geldi

    Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. Motorine dün gece gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzine zam geldi. Benzinin fiyatında gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş artış oldu. İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 22 kuruş oldu.

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SON DAKİKA: Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş zam geldi - Son Dakika
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