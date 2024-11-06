MTSO\'dan Yapay Zeka Destekli B2B Etkinliği

Ekonomi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), oniki.net iş birliğiyle yapay zeka destekli "MTSO B2B Networking Etkinliği" düzenlenleyecek. B2B eşleştirme teknolojisinin kullanılacağı yeni nesil ikili iş görüşmeleriyle bölge firmaları birbiriyle tanışıp iş yapma fırsatı bulacak. Görüşmeler sonunda oluşacak ticari işbirlikleriyle bir günde bölge ekonomisine minimum 2 milyar TL katkı sunulması hedefleniyor.

MTSO, önce kent ardından bölge ticaretini canlandıracak önemli bir etkinliğe hazırlanıyor. MTSO, firmalar arası iş birliği fırsatlarının geliştirilmesine ve yeni iş bağlantıları kurulmasına katkı sağlamak amacıyla oniki.net iş birliğinde 9 Ocak 2025'te ulusal katılımla MTSO B2B Networking Etkinliği organize edecek. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Yönetim Kurulu ve Meclis Divan Kurulu Üyeleriyle Oniki Yazılım ve Danışmanlık CEO'su Ziya Kızıltan'ın katıldığı lansmanda ocak ayında düzenlenecek organizasyonun detayları aktarıldı.

Yapay zeka destekli eşleştirme teknolojisinin kullanılacak

Yapay zeka destekli B2B (şirketler arası pazarlama) eşleştirme teknolojisinin kullanılacağı etkinlikte, katılımcıların kısa sürede ve etkili şekilde birbirini tanımaları ve verimli iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri hedefleniyor. Türkiye'de ilk kez bölgesel olarak düzenlenecek B2B organizasyonunda Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay firmaları Mersin'de bir araya gelecek. MTSO desteğiyle katılımın ücretsiz olacağı organizasyona başvurular telefonlara indirilecek oniki.net aplikasyonu üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurunun ardından katılımcı firma, karşısına çıkacak 15 soruluk anketi doldurup bir taraftan firması hakkında bilgi verirken, diğer taraftan görüşmek istediği firmanın özelliklerini aktaracak. Yapay zeka desteğiyle uygun firmaların tespit edilmesi sonrasında organizasyon sırasında karşılıklı görüşecek firmalar belirlenecek. Her görüşme bir anketle tamamlanacak. Yapılan görüşmeden memnun kalınması durumunda bir diğer görüşmede de kişinin karşısına benzer niteliklere sahip yeni adaylar çıkarılırken, görüşmeden memnun kalınmazsa yeni özelliklere sahip yeni adayların tespiti için yine yapay zekadan yararlanılacak.

Kızıltan: "Katılımın da ticaret hacminin de iki katına çıkmasını bekliyoruz"

Organizasyon hakkında bilgi veren Ziya Kızıltan, bugüne kadar katıldığı etkinliklerden istediği verimi alamaması sonucu Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı ile bir yazılım programı geliştirdiklerini ve daha sağlıklı bir network kurulabilmesi için yapay zeka destekli B2B'ler düzenlemeye başladıklarını söyledi. Bugüne kadar il bazlı 25 etkinlik düzenlediklerini belirten Kızıltan, "Tek bir organizasyon içerisinde ulaştığımız en yüksek rakam 3 bin B2B görüşme ve doğru kişilerin görüşmesinin sağlanması sonucunda da 1 milyar TL ticaret hacmi oldu. Mersin'de ise MTSO desteğiyle bölgesel bir organizasyon yapılacağı için bir ilk yaşanacak olup katılımın da ticaret hacminin de iki katına çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Çakır: "Firmalarımızın ticaretini desteklemek adına yenilikçi bir adım atıyoruz"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da iş dünyasında başarının en önemli anahtarının iletişim gücü olduğunu belirterek, son dönemlerde bunun 'networking' olarak adlandırıldığını ifade etti. Çakır, "İş hayatında iletişim ağı ve iletişim kanalları ne kadar etkin ve güçlü olursa başarı da o kadar artacaktır. Bu anlamda Mersin iş dünyası olarak etkin tanışma, birbirimizi tanıma ve iş potansiyelimizi arttırma, Mersin ve bölgemizdeki firmaların karşılıklı ticaretini desteklemek adına yenilikçi bir adım atıyoruz" diye konuştu.

"Bölgesel bir tanışma ve birlikte iş yapma fırsatı oluşacak"

Binlerce firmanın katılımıyla 9 Ocak'ta yeni nesil ikili iş görüşmeleri planladıklarını vurgulayan Çakır, şöyle devam etti: "Bu ölçekte bir ikili iş görüşmesi kentimizde ilk kez olacak. Türkiye'de de ilklerden biri olacak. Bu görüşmeler 12 denen bir yapay zeka sistemi tarafından farklı bir algoritma ile yapılacak. 25 bin firma verdikleri bilgilere göre kendi arasında, iş yapma potansiyellerine göre eşleşip karşılıklı konuşup, tanışarak bağlantılar kuracak. Bu arada etkinliğe Konya'dan Gaziantep'e, Adana'dan Osmaniye'ye kadar çevre illerden de firmalar katılacak. Böylece bölgesel bir tanışma ve birlikte iş yapma fırsatı oluşacak. Bu, 'Mersin iş dünyası birbirini tanımıyor, birbirimizle iş yapmıyoruz' söylemlerine de çözüm olacak." Organizasyon kapsamında çevre illerin ticaret ve sanayi odaları ve iş STK'larıyla da etkin işbirliği içinde olunacağına işaret eden Çakır, önce Mersin iş dünyasının birbirini tanıyıp yeni iş fırsatları geliştireceğini, ardından bölge firmalarıyla bölge ticaretinin artırılacağını belirterek, iş insanlarını etkinliğe davet etti. - MERSİN