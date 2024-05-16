MTSO Yönetimi TOBB 80. Mali Genel Kurul Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

MTSO Yönetimi TOBB 80. Mali Genel Kurul Toplantısına Katıldı

MTSO Yönetimi TOBB 80. Mali Genel Kurul Toplantısına Katıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Mali Genel Kurul Toplantısına katıldı. Toplantıda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasında dünya ekonomilerinin dirençli olduğu vurgulandı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, genel kurulda iş dünyasının sorunlarını ve bölgedeki sanayicilerin yer sorununu dile getirdi ve TOBB'a teşekkürlerini iletti.

16.05.2024 14:02
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Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetimi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Mali Genel Kurul Toplantısına katıldı.

TOBB 80. Mali Genel Kurul Toplantısı, TOBB ETÜ'de gerçekleştirildi. Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve GTİ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek, Manisa TSO TOBB Delegeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Başkanı TOBB 80. Genel Kurulu'na katılım sağladı.

Genel Kurul Başkanlığını Gürsel Baran'ın yaptığı Genel Kurul'a, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Konsey Başkanları ile TOBB Delegeleri katıldı. Toplantıda, Hesapları İnceleme Komisyonu, Mevzuat Komisyonu, Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonu, Dilekleri İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu, Vergi Komisyonu, Ekonomi Politikası Komisyonu ve Basın ve Yayın Komisyonu sunuşları gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul konuşmasında yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlere ve iş dünyasının gündemindeki konulara dikkat çekti.

Dünya'nın, ilginç ama zor bir dönemden geçtiğine değinen Hisarcıklıoğlu, "Ülke ekonomilerinin genelinde büyüme istikrarlı seyrederken, enflasyon geriliyor. 2023 yılında küresel büyümenin, 2022'ye göre 1 puan artarak yüzde 3,2 olduğu tahmin ediliyor. 2024 ve 2025'te de bu civarda olması bekleniyor" dedi. Yüzde 10'a ulaşan küresel enflasyonunsa, yüzde 7'nin altına düşmesinin öngörüldüğünü bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, enerji, gıda ve tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılara rağmen, dünya ekonomilerinin ekseriyetle dirençli çıktığını ve genel bir iktisadi durgunluğun önüne geçildiğini ifade etti.

"TOBB başkanımız önderliğinde iş dünyasına hizmet etmeye devam edeceğiz"

Genel Kurul ile ilgili görüşlerine ifade eden Başkan Yılmaz; "Çatı kuruluşumuz TOBB 80. Genel Kuruluna delegelerimiz, kadın ve genç girişimciler başkanlarımız ile katılım sağladık. 80. Genel Kurulun ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ülkemiz ve iş dünyamız için birbirinden değerli çalışmalar gerçekleştiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 80. Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyor, iş dünyamızın güçlü sesi olan, bizlerin ve üyelerimizin taleplerine her daim destekte bulunan TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, tüm oda ve borsalarımıza teşekkür ediyorum. Genel Kurulumuzda iş dünyasının yaşadığı sorunları ve bölgemizde özellikle sanayicimizin yaşadığı yer sorununu dile getirdik. Üretim yapmak için bekleyen girişimci insanlarımızın önünü açmalıyız. Özellikle yeni yatırımlar yapmak isteyen sanayicimiz fabrika yeri bulmakta zorlanıyor. Bunların çözüme ulaşması yolunda talepleri ve çözüm önerimizi paylaştık. Bizleri dinleyen ve çok iyi bir şekilde ağırlayan TOBB ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte ülkemizin geleceği için çok çalışarak hep birlikte kalkınmaya, büyümeye ve ilerlemeye devam edeceğiz. Manisa TSO olarak üyelerimizden aldığımız güç ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde iş dünyasına hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek, Manisa TSO TOBB delegeleri; Aslan Yılmaz, Gökay Budak, Muharrem Diz, Tamer Bürümlü, Manisa TSO Genel Sekreteri Filiz Kavaklı, Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşe Atam ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mustafa Yücel 80. genel kurulda yer alarak, Manisa TSO'yu temsil eden isimler oldular. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MTSO Yönetimi TOBB 80. Mali Genel Kurul Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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