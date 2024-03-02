Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatırımlarına Devam Ediyor

Ekonomi

Muğla'ya en fazla yatırım yapan kurum olan Büyükşehir Belediyesi il genelinde tamamladığı ve temelini atacağı yatırımlara ara vermeden devam ediyor. 203 Milyon TL yatırımla Milas'a kazandırılacak Kültür Merkezi'nin temelini 4 Mart 2024 tarihinde atacak Büyükşehir Belediyesi 5 Mart 2024 tarihinde de Fethiye Karaçulha Toptancı Hali'nde 40 Milyon TL yatırımla yapılan Üretici Pazar yeri ve Sirke, Üzüm Şarap tesisinin açılışını yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi işbirliği ile Muğla merkeze kazandırılan ve 48 Milyon TL'ye tamamlanan Kent Meydanı 6 Mart 2024 tarihinde açılacak. Büyükşehir Belediyesi 7 Mart'ta da Gümbet- Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisleri'nin açılışını yapacak. Gümbet ve Gümüşlük arıtma tesislerinin kapasite artırım projesi 226 Milyon TL yatırımla tamamlandı ve Gümbet 3, Gümüşlük atıksu arıtma tesisi kapasitesi ise yaklaşık 4 kat arttı. 9 Mart 2024 tarihinde de Büyükşehir Belediyesi Fethiye ilçesine kazandırılan Foça Çay Bahçesi'nin açılışını yapacak.

18 Mart ve 20 Mart tarihlerinde de Menteşe ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Ağa Bahçesi Konağı ve Sosyal Tesis ile yapımı tamamlanan Cengiz Bektaş Kent Belleği ve Kültür Merkezi'nin açılışı yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi daha önce de Milas Bafa Zeytinyağı Üretim tesisi, Bodrum Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 100.Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı açılışı, Marmaris Bozburun Yarımadası İçme Suyu projesi tanıtım ve Milas Ören İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin temelini atarak Muğla'ya kazandırmıştı. - MUĞLA