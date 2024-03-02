Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatırımlarına Devam Ediyor

Muğla'ya en fazla yatırım yapan kurum olan Büyükşehir Belediyesi il genelinde tamamladığı ve temelini atacağı yatırımlara ara vermeden devam ediyor. 203 Milyon TL yatırımla Milas'a kazandırılacak Kültür Merkezi'nin temelini 4 Mart 2024 tarihinde atacak Büyükşehir Belediyesi 5 Mart 2024 tarihinde de Fethiye Karaçulha Toptancı Hali'nde 40 Milyon TL yatırımla yapılan Üretici Pazar yeri ve Sirke, Üzüm Şarap tesisinin açılışını yapacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi işbirliği ile Muğla merkeze kazandırılan ve 48 Milyon TL'ye tamamlanan Kent Meydanı 6 Mart 2024 tarihinde açılacak. Büyükşehir Belediyesi 7 Mart'ta da Gümbet- Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisleri'nin açılışını yapacak. Gümbet ve Gümüşlük arıtma tesislerinin kapasite artırım projesi 226 Milyon TL yatırımla tamamlandı ve Gümbet 3, Gümüşlük atıksu arıtma tesisi kapasitesi ise yaklaşık 4 kat arttı. 9 Mart 2024 tarihinde de Büyükşehir Belediyesi Fethiye ilçesine kazandırılan Foça Çay Bahçesi'nin açılışını yapacak.
18 Mart ve 20 Mart tarihlerinde de Menteşe ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Ağa Bahçesi Konağı ve Sosyal Tesis ile yapımı tamamlanan Cengiz Bektaş Kent Belleği ve Kültür Merkezi'nin açılışı yapılacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi daha önce de Milas Bafa Zeytinyağı Üretim tesisi, Bodrum Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 100.Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı açılışı, Marmaris Bozburun Yarımadası İçme Suyu projesi tanıtım ve Milas Ören İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin temelini atarak Muğla'ya kazandırmıştı. - MUĞLA
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Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Adıyaman'da açıklanan verilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şubat ayında 985,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bölgedeki diğer illerin ihracat rakamları da açıklandı. İlk iki ayda toplam 183 ülkeye ihracat yapılan bölgede, Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık gibi ülkeler ön plana çıktı. Makine Halısı, Pastacılık Ürünleri, Plastikler ve Mamulleri gibi ürünler en çok ihraç edilenler arasında yer aldı. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Adıyaman'ın depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğunu belirterek, bölgedeki firmaların ihracat potansiyellerini açığa çıkarmak istediklerini söyledi. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Şubat ayı faaliyetlerini de değerlendirdi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayında İstanbul'da fiyatı en çok artan ve düşen ürünleri açıkladı. Karnabahar fiyatı en fazla artan ürün olurken, şehirler arası otobüs bileti fiyatı en fazla düşen ürün oldu. İTO'nun verilerine göre, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karnabahar yüzde 36,71 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Şehirler arası otobüs bilet ücreti ise yüzde 15,45 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şubat sonu cari açığın 30 milyar doların biraz üzerine gerileyeceğini ve döviz ihtiyacında baskının azalacağını söyledi. Bolat ayrıca Türkiye'nin büyüme performansının Avrupa Birliği ülkeleri içinde birinci, OECD ülkeleri içinde ikinci, G-20 ülkeleri içinde ise dördüncü sırada olduğunu belirtti.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Borsası meclisleri, kentte üretim ve istihdamın artırılması, yeni proje ve yatırımların görüşülmesi amacıyla ortak meclis toplantısı düzenledi. Toplantıda, Elazığ'ın kalkınması için yapılan çalışmalar ve projeler ele alındı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhur İttifaki olarak depremin yaralarının hızla sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, Adıyaman'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bolat, kalıcı konutların teslimatının devam ettiğini ve yıl sonuna kadar 200 bin konutun tamamlanıp mağdur olan vatandaşlara teslim edileceğini söyledi. Ayrıca, deprem bölgesine uygun şartlardaki kredinin üst limitinin 750 bin liraya çıkarıldığını da açıkladı.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV), Milli Eğitim Bakanlığı ve Metro Türkiye işbirliğiyle düzenlenen 'Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması'nda birincilik Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin oldu. Yarışma, turizm meslek liselerinden mezun olan öğrencilere iş imkanı sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Sektör Yetenek Avında' projesi kapsamında gerçekleştirildi.
Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen Bursa 21. Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı. Fuar, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 300'ün üzerinde marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapıyor. Fuar kapsamında panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ukrayna ve Rusya çatışması için barışçıl bir çözüm bulunabilirse Gazze'deki felakete bir çözüm bulunabilirse Afrika'da istikrar sağlanabilirse bu tarz çeşitli bölgelerdeki bu jeopolitik sorunlar çözülebilirse bunun ticarete ve ekonomiye yansımalarının...
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde erik ve badem ağaçlarının erken çiçek açması, ceviz ağaçlarının tomurcuklarının erken ortaya çıkması üreticileri zirai don nedeniyle endişelendiriyor. Oğuzlar'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik ve badem ağaçları yaklaşık 3 hafta erken çiçek açarken, on binlerce ceviz ağacı da normalden yaklaşık 1 ay önce tomurcuklandı. Ceviz üreticileri, geçen yıl yaşanan verim kaybının ardından bu yıl da benzer sorunu yaşamaktan endişe ediyor.
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre Şubat ayında İstanbul'da karnabahar fiyatı yüzde 36,71 artarak en fazla artış gösteren ürün oldu. İTO'nun açıkladığı verilere göre, diğer fiyatı artan ürünler arasında patlıcan, salatalık, terilen, sivri biber, ayva, kıvırcık salata ve nevresim takımı yer aldı. Şubat ayında ise şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 15,45 oranında ucuzladı.
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