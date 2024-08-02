Muğla\'da Su Ürünleri İhracatı ve Gelir Rekoru

Ekonomi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla bölgesinden 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde 48bin 725 ton su ürünleri ihracatı ve 317 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın Ağustos ayı Meclis Toplantısı'na konuşmacı olarak katıldı. Türkiye'nin su ürünleri üretim ve ihracatında lider kenti olan Muğla'da, deniz ekosistemini korumak amacıyla yaptıkları faaliyetleri anlatan Saylak, Deniz Ticaret Odaları'nın şubeleri ile tam bir uyum ve işbirliği içinde çalıştıklarını kaydetti.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odaları başkan ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu Ağustos ayı meclis toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın konuk olarak katıldığı toplantıda, denizcilerin sektörel ve ekonomik gündeminin yanı sıra Muğla il genelinde su ürünleri ve balıkçılık sektörünün, dünü, bugünü ve geleceği konuşuldu.

6 ayda 317 milyon dolar su ürünleri geliri

Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip kenti olan Muğla'nın, aynı zamanda iç sularıyla da sektöre geniş imkanlar sunduğunu anlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, avcılık, yetiştiricilik ve toprak havuzda deniz balığı yavru üretimi ile ilgili rakamları paylaştı. Muğla'da, 2024 yılının ilk 6 ayında toplam 48 bin 725 ton su ürünleri ihracatı yapıldığını ve 317 milyon dolar gelir elde edildiğini kaydeden Saylak, Milas'taki toprak havuzlarda üretim yapan 23 adet kuluçkahanenin ise Türkiye deniz balığı yavrusu ihtiyacının yüzde 75'ini karşıladığını anlattı.

"Su ürünleri geleceğin sektörü"

Yapılan bilimsel araştırmaların, önümüzdeki yıllarda su ürünlerine olan yatırımın genişleyerek artacağını ve yetiştiricilik üretiminin avcılıkla elde edilen üretim miktarını katlayacağını ortaya koyduğunu söyleyen Saylak, "Bu da dünyadaki denizlerin ve iç suların önemini her gecen gün artırmakta ve su ürünleri yetiştiriciliğini geleceğin sektörü olarak göstermektedir. Ancak, sürdürülebilirlik için çevresel acıdan alınacak tedbirlerle su kaynaklarının korunması ve planlı kullanımı önemli ve gereklidir. Bu nedenle, günümüzde su ürünleri avcılığındaki temel prensip mevcut üretimi sürdürebilmektir" diye konuştu.

"Temiz denizler için en önemli destekçimiz, denizcilerimiz"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak deniz ekosisteminin korunabilmesi için yaptıkları faaliyetleri bir sunum eşliğinde anlatan Saylak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2022 yılında Kurumumuz bünyesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görev yapan teknik personelin katılımıyla 6 kişilik bir dalış timi oluşturduk. Bunu Türkiye'de yapan ilk kurum olduğumuzu söylemekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. 2023 yılında eğitim çalışmalarına başladık. Bunun sonucunda ekipteki balık adam sayımız 12'ye çıktı. Dalış timimiz, yaptığımız her etkinlikte, deniz ve dip temizliği kampanyalarımızda, farkındalık çalışmalarımızda görev yapıyor. Müdürlüğümüz bünyesinde, hali hazırda denizlerde denetim ve rehberlik yapan dört adet su ürünleri kontrol teknemiz var. Bu sayıyı önümüzdeki günlerde 6'ya çıkararak filomuzu büyüteceğiz. Son iki yılda Muğla koylarında ve kıyılarında, balıkçı barınaklarında yaptığımız temizlik faaliyetleriyle denizlerimizi tonlarca hayalet ağ, tonoz ve atıktan arındırmayı başardık. Bunları yaparken, Deniz Ticaret Odaları başta olmak üzere, STK'lardan, gönüllülerden ve su ürünleri firmalarımızdan çok kıymetli destekler aldık. Bu destek, afet dönemlerinde de artarak devam etti. Muğla'da kazandığını, ülkesi için harcayan, başlattığımız her kampanyaya gönülden ve bedelsiz destek veren denizcilerimize, bu vesileyle şükranlarımı sunmak istiyorum" - MUĞLA