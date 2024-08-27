Muğla'ya Yabancı Turist Sayısı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Muğla'ya Yabancı Turist Sayısı Artıyor

Muğla\'ya Yabancı Turist Sayısı Artıyor

İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla'ya 2024 yılının 7 aylık döneminde gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış göstererek 1 milyon 916 bin 22 kişiye ulaştı. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ünlü turistik ilçeleri ile hem yabancı, hem de yerli turistin çekim merkezi haline gelen Muğla'ya geçen yıl tüm zamanların turist rekoru kırılırken, 2023 yılının 12 aylık döneminde Muğla 3 milyon 403 bin 590 yabancı turisti ağırladı. 2024 yılının ilk 7 aylık rakamlarına göre Muğla'nın, 2023 yılı turist sayısı rekorunu ilk 7 ayda yüzde 8 arttırarak yılsonunda yeni bir rekora imza atması bekleniyor. Gelen yabancı turistin yüzde 44'ü İngiliz. Muğla'ya 7 ayda gelen yabancı turistlerin içinde ilk sırayı İngiliz turistler aldı. Muğla'ya gelen yabancı turistlerini içinde ilk sırada İngiltere 846 bin 146 ile yüzde 44, ikinci sırada 194 bin 987 kişi ile Rusya Federasyonu yüzde 10'luk paya sahip. Diğer ülkeler sırası ile üçüncü sırada 153 bin 850 kişi ile Polonya, dördüncü sırada 122 bin 740 kişi ile Almanya ve beşinci sırada 48 bin 86 kişi ile Hollanda yer aldı. Türkiye'de iki uluslararası havalimanına sahip ender illerden birisi olan Muğla'ya gelen turistlerin 1 milyon 33 bin 374'ü Dalaman Havalimanı, 531 bin 61'i de Milas-Bodrum Havalimanı'ndan giriş yaptı. İki uluslararası havalimanından toplam 1 milyon 564 bin 435 yabancı turist giriş yaptı. 351 bin 587 yabancı turist ise Muğla'nın değişik ilçelerindeki 10 deniz gümrük limanlarından giriş yaptı. - MUĞLA

27.08.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla'ya 2024 yılının 7 aylık döneminde gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış göstererek 1 milyon 916 bin 22 kişiye ulaştı.

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ünlü turistik ilçeleri ile hem yabancı, hem de yerli turistin çekim merkezi haline gelen Muğla'ya geçen yıl tüm zamanların turist rekoru kırılırken, 2023 yılının 12 aylık döneminde Muğla 3 milyon 403 bin 590 yabancı turisti ağırladı. 2024 yılının ilk 7 aylık rakamlarına göre Muğla'nın, 2023 yılı turist sayısı rekorunu ilk 7 ayda yüzde 8 arttırarak yılsonunda yeni bir rekora imza atması bekleniyor.

Gelen yabancı turistin yüzde 44'ü İngiliz

Muğla'ya 7 ayda gelen yabancı turistlerin içinde ilk sırayı İngiliz turistler aldı. Muğla'ya gelen yabancı turistlerini içinde ilk sırada İngiltere 846 bin 146 ile yüzde 44, ikinci sırada 194 bin 987 kişi ile Rusya Federasyonu yüzde 10'luk paya sahip. Diğer ülkeler sırası ile üçüncü sırada 153 bin 850 kişi ile Polonya, dördüncü sırada 122 bin 740 kişi ile Almanya ve beşinci sırada 48 bin 86 kişi ile Hollanda yer aldı.

Turist havadan geldi

Türkiye'de iki uluslararası havalimanına sahip ender illerden birisi olan Muğla'ya gelen turistlerin 1 milyon 33 bin 374'ü Dalaman Havalimanı, 531 bin 61'i de Milas-Bodrum Havalimanı'ndan giriş yaptı. İki uluslararası havalimanından toplam 1 milyon 564 bin 435 yabancı turist giriş yaptı. 351 bin 587 yabancı turist ise Muğla'nın değişik ilçelerindeki 10 deniz gümrük limanlarından giriş yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Dalaman Havalimanı, Rusya Federasyonu, Hollanda, Marmaris, İstanbul, Türkiye, Almanya, Polonya, Fethiye, Antalya, Ekonomi, Bodrum, turist, Milas, Datça, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'ya Yabancı Turist Sayısı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Yüreklerin ağıza geldiği an Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi Yüreklerin ağıza geldiği an! Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi
11:49 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
21:41 Özbekistan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı Özbekistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:47 Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
19:16 Adana’da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti
19:03 Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül’ün halası vefat etti Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün halası vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 14:01:13. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'ya Yabancı Turist Sayısı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement