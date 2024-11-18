Muğla, Yabancı Turist Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla, Yabancı Turist Rekoru Kırdı

Muğla, Yabancı Turist Rekoru Kırdı

Muğla, 2023'ün 10 ayında 3.64 milyon yabancı turistle tüm zamanların rekorunu kırdı.

18.11.2024 13:03
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla'ya 10 aylık dönemde gelen turist sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen yılın 12 aylık döneminde 3 milyon 403 bin 590 yabancı turist girişinin olduğu Muğla, bu yılın ilk 10 ayında 3 milyon 640 bin 387 yabancı turist sayısına ulaşarak 10 ayda tüm zamanların turist rekorunu kırarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış yaşandı.

İngiliz turistin tercihi Muğla oldu

Muğla'ya 10 aylık dönem içinde en fazla turistin geldiği ülkeler arasında yıllardır açık ara üstünlüğünü sürdüren İngilizler, 2024 yılının 10 aylık döneminde gelen toplam yabancı turistler içinde yüzde 43'lük bir orana sahip. İngiltere'den Muğla'yı tatil için tercih edenlerin sayısı 10 ayda 1 milyon 577 bin 923 kişiye ulaştı. İngiltere'yi 408 bin 875 kişi ve yüzde 11'lik oran ile Rusya Federasyonu kinci sırayı, 293 bin 761 kişi ile Polonya üçüncü sırayı, 249 bin9 019 kişi ile Almanya dördüncü sırayı, 91 bin 362 kişi ile Hollanda ise beşinci sırayı paylaştı.

Turist havadan geldi

Dalaman Havalimanından 1 milyon 916 bin 501, Milas- Bodrum Havalimanından 1 milyon Bin 944 olmak üzere iki uluslararası havalimanından 2 milyon 918 bin 445 kişi, Marmaris limanından 217 bin 992 kişi, Bozburun limanından 7 bin 720, Bodrum limanından 207 bin 269, Mantarburnu limanından 166 bin 719, Fethiye Limanından 49 bin 517, Göcek limanından 3 bin 163, Datça Limanından 4 bin 608, Güllük limanından 180, Turgutreis Limanından 56 bin 091 ve Yalıkavak limanından 8 bin 683 yabancı turist giriş yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, turist, Turizm, Yaşam, Son Dakika

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