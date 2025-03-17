Murat Ülker'den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt - Son Dakika
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Ekonomi

Murat Ülker'den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt

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5.1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Murat Ülker, muhafazakar kesime ihanet ettiğine yönelik iddialara yanıt verdi. Sosyal medyada kendisi için bazen de "Atatürkçü" dendiğini belirten Ülker "Ben hiçbir zaman bir ideolojinin ya da siyasi grubun içinde olmadım. İşimi yaptım, ülkem için çalıştım. Milliydim, Müslümandım ama hiçbir zaman bunlara -cı, -ci eklemedim" dedi.

17.03.2025 09:23  Güncelleme: 09:34
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Türkiye'nin en zengin iş insanı Murat Ülker, LinkedIn üzerinden gelen takipçilerinin sorularını cevapladı. Ailesinin kökenleriyle ilgili sorulara da yanıt veren Ülker, baba tarafının Kırım göçmeni olduğunu ve Kırımlı Devletler Ailesi'nin Türkiye'deki üçüncü neslini temsil ettiğini söyledi.

Ülker, "Babam, yaşadığı kötü olaylar nedeniyle Kırım'a pek ilgi duymuyordu ama ben geçmişin izlerini sürdüm. Ailemiz Osmanlı'nın Evlad-ı Fatihan neslinden geliyor. Ancak bazen sosyal medyada asılsız iddialar ortaya atılıyor. 'Hazar Yahudisi', 'Karay Türkü' gibi şeyler söyleniyor. Bunlar temelsiz iddialar. Biz Hazar veya Karay Türkü değiliz, ancak Tat'ız; yani sahilde yaşayan melez bir Tatar topluluğuyuz" ifadelerini kullandı.

"HER SİYASİ GRUPTAN ARKADAŞIM VARDI"

Eğitim hayatına dair en çok merak edilen sorulardan biri, neden İmam Hatip Lisesi yerine İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih ettiğiydi. Murat Ülker, bu kararı şu şekilde açıkladı; "Babam ve büyük amca oğlum İstanbul Erkek Lisesi mezunuydu. Ama buraya sadece aile geleneğinden dolayı gitmedim, kazandım ve 4. oldum. Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etmemin nedeni ise 1977'de Türkiye'de eğitimini İngilizce sürdüren en iyi okul olmasıydı."

Ülker, eğitim yıllarında her türlü siyasi grubun içinde arkadaşlarının olduğunu ancak kendisini belirli bir ideolojiyle tanımlamadığını da ekledi.

"AŞIRILIĞA KAÇMADAN DİNİMİ ÖĞRENDİM"

Kendi çocukluğunu anlatırken, "Dini bütün bir ailede mi büyüdünüz?" sorusunu kendisine yönelten Ülker, ilk din eğitimini Mahmut Bayram Hoca'dan aldığını ve ailesinin dini hassasiyetlere önem verdiğini ancak bunun aşırılığa kaçmadan yaşandığını belirtti.

"MİLLİYİM, MÜSLÜMANIM"

Sosyal medyada hakkında çıkan spekülasyonlara da değinen Ülker, bu tür iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını belirtti. "Bazen 'Atatürkçü' olduğum söylenir, bazen 'muhafazakâr kesime ihanet ettiğim' iddia edilir. Gerçek şu ki, ben hiçbir zaman bir ideolojinin ya da siyasi grubun içinde olmadım. İşimi yaptım, ülkem için çalıştım. Ama ne yazık ki sosyal medya dünyasında saçma sapan iddialar tık getirdiği için yayılıyor. Milliydim, Müslümandım ama hiçbir zaman bunlara -cı, -ci eklemedim."

Murat Ülker\'den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt

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Son Dakika Ekonomi Murat Ülker'den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • yusufkaan5:
    Artık tek dikkat ettiğim aldığım ürünün yıldız holdinge bağlı olduğu hiçbir ürünü almamak. 65 10 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Senin dinine çokmu ihtiyacımız varda açıklama gereği duydun. Ölürken bile fırsat kollayan çıkar düşkünlüğü bu galiba. 33 14 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Açıklama yaparak daha da batırmış 32 9 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    sevimsiz 28 6 Yanıtla
  • 8647:
    Murat Bey,e samimi ve dürüst açıklamaları için teşekkür ediyorum, takdir ettim.. 4 16 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    YANİ SONUÇ OLARAK NESİN O DEĞİLSİN BU DEĞİLSİN PEKİ NESİN 16 2 Yanıtla
  • thomas11:
    gelinen noktayı görüyor musunuz. Atatürkçü olmakla itham edilmek ha. Atatürkçü olmakla gurur duyulur ancak. yazıklar olsun. 6 10 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    Ülker en iyisi 1 14 Yanıtla
  • Gakko 23:
    kime hizmet ettiği belli. bir ülkenin markası olan bi ürünü yahidiye satmak. nedir 9 0 Yanıtla
  • Güllü Zorlu:
    Niçin yorumumu kaldırdınız. Doğruyu söylediğim içinmi. 2 0 Yanıtla
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