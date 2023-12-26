MÜSİAD Balıkesir\'de gastronomi toplantısı düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hizmetler Sektör Kurulu tarafından, MÜSİAD Balıkesir ev sahipliğinde "Yeni Yüzyılda Gastronomi" temalı Türkiye İstişare Toplantısı düzenlendi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Balıkesir ev sahipliğinde düzenlenen "Yeni Yüzyılda Gastronomi" başlıklı Hizmetler Sektör Kurulu Türkiye İstişare Toplantısı'na Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu Başkanı Ali Tutuk, MÜSİAD Balıkesir Şube Başkanı Erdem Özer, siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir'in gastronomi alanında ulusal ve uluslararası pazarda kendini geliştirdiğini kaydederek, ihracatta öne çıkan bir Balıkesir hedeflediklerini belirtti.

Vali Ustaoğlu, "Balıkesir'in gastronomi alanında 'marka şehir' olabilmesi amacıyla tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalar her geçen gün meyvesini vermektedir. İnşallah ilerleyen günlerde bunu daha da net göreceğiz. Burada kurumlarımızın yaptığı işbirliği sayesinde hem şehrimiz hem de ülkemizin ihracat rakamları gelişecek." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir'in gastronomi alanında büyük imzalar attığına ve bu değerleri geleceğe taşıyabilmenin önemine vurgu yaptı.

Yılmaz, "Balıkesir'imizde gastronomi alanında büyük adımlar atıldığına inanıyoruz ve yegane arzumuz tüm değerlerimizi geleceğe taşıyabilmek için kültürel miraslarımızı yaşatmak için gayretle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyor, şehrimizi gastronomide marka şehir haline getirerek dünyaya tanıtıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise yılın hemen başlarında yaşanan "asrın felaketi" nedeniyle büyük bir kriz ortamı ile baş başa kaldıklarını anımsatarak, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremin, büyük can kaybına yol açmasının yanı sıra Doğu bölgesindeki 11 ilde ekonomik faaliyetleri tümüyle kesintiye uğrattığını aktardı.

Asmalı, "Allah'a şükürler olsun, milletimiz büyüklüğünü, ne kadar yüce gönüllü olduğunu bir kez daha gösterdi. Depremin ilk saatlerinden itibaren canını dişine takarak büyük bir özveri gösterdi. Çok şükür, deprem sürecinde devletimiz ve milletimizin milli bir dayanışma ruhu içerisinde hareket ederek yaraları sarmasıyla, felaketin yaşandığı illerimizin yeniden imar ve inşasının hızlı bir şekilde başlamasına olanak sağlandı." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyerek büyük bir direnç gösteren Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde de bu performansını sürdürdüğünü vurgulayan Asmalı, şunları kaydetti:

"Ekonomi yüzde 3,9 oranında büyüyerek küresel ekonomi içerisinde pozitif yönde ilerlemiştir. Nihayet yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, bu dönemde de G20'nin en çok büyüyen 2'nci ülkesi olmayı başarmıştır. Öte yandan öncü ekonomilerle birlikte ülkemizin de enflasyon sorunuyla yüzleştiği ve parasal sıkılaşma sürecinde olduğu böyle bir dönemde, Türkiye ekonomisinin büyüme hızının artması takdir edilmesi gereken bir gelişmedir. Nihayetinde fiyat artışlarının da 2024 yılının özellikle ikinci yarısı itibarıyla çok daha makul düzeylere gerileyeceği tahmin edilmektedir."

"Türkiye'nin gastronomik değerlerinin tanıtımının çok iyi yapılması gerekiyor"

MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu Başkanı Ali Tutuk da bulunduğu coğrafi konum, sahip olduğu iklimsel özellikler ve birçok kültüre ev sahipliği yapması dolayısıyla önemli bir gastronomik değere sahip olan Türkiye'de bu değerlerin tanıtımının çok iyi yapılması gerektiğini ifade etti.

Protokol konuşmalarının ardından "Türkiye'de Coğrafi İşaretli Ürünler", "İhracat ve Gastronomi Turizmi Açısından Önemi" ve "Gastronomide Yeni Trendler-Üretimden Tüketime Sürdürülebilirlik" başlıklı oturumlar düzenlendi.

Gastronomi dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Basque Culinary World Prize ödülünü alan şef Ebru Baybara Demir de Mardin'den başlayan serüvenini, sosyal kalkınma hareketi ile gastronomiye yeni bir soluk getirdiği süreci konuklarla paylaştı. Gastronominin turizmi kalkındırdığı, kadın istihdamını artırdığı hususlarına değinen Demir, doğal tarım ve sağlıklı tohum uygulamaları hakkında bilgi verdi.