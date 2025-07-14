MÜSİAD'dan Terörsüz Türkiye İnisiyatifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

MÜSİAD'dan Terörsüz Türkiye İnisiyatifi

14.07.2025 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD, terörün sona ermesi için 'Terörsüz Türkiye Çalışma Grubu' kurdu ve raporlar hazırlayacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), "Terörsüz Türkiye Çalışma Grubu" kurduklarını bildirdi.

MÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, her 2 yılda bir düzenlenen Olağan Genel Kurul'un ardından geleneksel olarak gerçekleştirilen Şube Başkanları İstişare Toplantısı'nın, bu yıl Bursa'daki Strateji Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda Diyarbakır'da "Terörsüz Türkiye" temasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 81 ilin şube başkanları ve yurt dışı başkanlarının katıldığı toplantıda, terörün gölgesinden arınmış, üretimin ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir Türkiye idealine olan inancın hep birlikte ortaya koyulduğu ifade edildi.

Toplantıda alınan en önemli ve tarihi kararlardan birinin bölge illerindeki şube başkanlarından oluşan özel bir "Terörsüz Türkiye Çalışma Grubu" kurulması olduğu vurgulanan açıklamada, bu grubun yalnızca iş dünyasının değil, ülkenin fikir, bilim ve kanaat hayatının temsilcilerini de içerecek şekilde genişletildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu çalışma grubuna Altan Tan, Prof. Dr. Orhan Atalay, Prof. Dr. Mustafa Çevik, Prof. Dr. Veysel Ayhan, Yaşar İçen, Adnan İnanç, Ebuzer Leblebici, Vahdettin İnce, Prof. Dr. Yusuf Kaplan, Fatma Ünsal, Füsun Kümet, Metin Tarhan ve Özgür Uslu'nun katılmayı kabul ettiğine işaret edilerek, bu kişilere teşekkür edildi.

MÜSİAD açıklamasında, Türkiye'nin en yakıcı meselelerinden biri olan terörle mücadelede yeni bir eşiğin umut dolu bir bakış açısıyla aşılmakta olduğu ifade edilerek, Derneğin öncülüğünde yürütülen "Terörsüz Türkiye Çalışma Grubu"nun faaliyetleri kapsamında hazırlanan detaylı raporun güvenli bir gelecek için yalnızca güvenlik tedbirlerine değil, kalkınma, istihdam, eğitim ve sosyal bütünleşme odaklı çok yönlü bir mücadele modeline işaret etmekte olduğunu aktarıldı.

"Özellikle gençlere ve kadınlara yeni yol haritası sunulmuştur"

18 ilin şube başkanları ve bölge temsilcilerinin katkısıyla il bazında raporların hazırlandığı ve bu raporların her ay ilgili çalışma gruplarında değerlendirilerek sürekli güncel hale getirileceği bildirilen açıklamada, "İnanıyoruz ki hazırlanan bu raporlar yerelin sesini merkeze taşıyacaktır. İlk raporlarda Gaziantep'ten Hakkari'ye, Van'dan Şırnak'a kadar her şehir için özgün aksiyon planları geliştirilmiş, özellikle gençlerimize ve kadınlara yeni bir yol haritası sunulmuştur. Bu vizyon gençlerin işsizliğe değil üretime yöneldiği, kadınların sosyal hayatta daha güçlü olduğu, ekonomik kalkınmanın güvenli yaşam alanları oluşturduğu, ahlaki ve manevi değerlerin yeniden ihya edildiği bir Türkiye'yi inşa etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma grubumuzun temel yaklaşımı şudur; 'Terörün damarlarını kesmenin yolu, gönüllere dokunmaktan geçer' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerin yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de şunları kaydetti:

"Terör örgütünün silah bırakması yönündeki gelişmeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı tarihi açıklamalar, Türkiye'nin sosyal, siyasal ve ekonomik geleceği açısından tarihi bir kırılma noktasıdır. Devletimizin iradesiyle dile getirilen 'Terörsüz Türkiye' vizyonu artık kalkınma temelli bir gerçekliğe dönüşmektedir. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere, terörden arındırılan bölgelerde özel sektör yatırımları hız kazanacak, OSB'ler, üretim tesisleri ve lojistik merkezleri gelişme zemini bulacaktır. Güven ortamı sayesinde gençler doğdukları topraklarda kalacak, iş gücü niteliği yükselecek ve sosyal istikrar üretimle birleşecektir. Biz bu büyük dönüşümde yalnızca bir parça değil, yön verici aktörlerden biri olma kararlılığındayız."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Diyarbakır, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Terör, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD'dan Terörsüz Türkiye İnisiyatifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
Markette “Sen sapık mısın“ diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi 5 personel yaralandı Orman yangınına müdahale eden araç devrildi! 5 personel yaralandı
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü 2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü

17:08
Tutuklanan Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:49
Ayşe Tokyaz’ın katilinden akılalmaz plan Evi kırmızıya boyamış
Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
14:01
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e tahliye kararı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı
13:16
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
07:28
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
07:06
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
04:19
Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı
Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı
02:38
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
01:09
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
00:38
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 17:22:27. #7.13#
SON DAKİKA: MÜSİAD'dan Terörsüz Türkiye İnisiyatifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.