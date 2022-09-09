MÜSİAD, Türkiye ve bölgenin en kapsamlı ticaret fuarına hazırlanıyor - Son Dakika
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MÜSİAD, Türkiye ve bölgenin en kapsamlı ticaret fuarına hazırlanıyor

09.09.2022 12:20
MÜSİAD, Türkiye ve bölgenin en kapsamlı ticaret fuarına hazırlanıyor

MÜSİAD EXPO, 2-5 Kasım'da 19'uncu kez kapılarını açıyor.

MÜSİAD EXPO, 2-5 Kasım'da 19'uncu kez kapılarını açıyor.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD tarafından 2 yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO Karma Ticaret Fuarı, bu yıl 2-5 Kasım'da TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açacak.

19'uncu kez düzenlenecek etkinlikte, 124 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcı ağırlanması ön görülürken, fuara gelecek nitelikli alım heyetleri girişimci, yatırımcı ve sanayici iş insanları ile bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, salgın sonrası gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO 2020'de salgının etkilerine rağmen yüzde 97'lere ulaşan bir memnuniyet oranı ortaya çıktığını, küresel etkilerden sıyrılan MÜSİAD EXPO 2022'nin küresel ticarete yön vereceğini bildirdi.

Geçen dönemde salgının etkilerinden sıyrılarak güvenli hizmet anlayışıyla yapılan tek fuar olan MÜSİAD EXPO'da 14 bin metrekarelik bir alanda 102 ülkeden ziyaretçi ağırladıklarını belirten Asmalı, şunları kaydetti:

"Avrupa'dan, Asya'dan Afrika'dan ve MENA bölgesinden çok ciddi katılım var. Azerbaycan, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran, Cezayir gibi ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkeden nitelikli alım heyeti küresel ticaretin merkezi MÜSİAD EXPO'da yerini alacak.

MÜSİAD EXPO'da bir kapsamlı ve derinlemesine bir araştırma yaparak firma ve ürün bazlı alım heyetlerini ülkemize davet ettik. 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirecek B2B görüşmelerin olumlu sonuçlar doğuracağını ön görüyoruz. Küresel ve bölgesel ticarete yön verecek bu büyük buluşma için heyecanlıyız."

"MÜSİAD EXPO, Türkiye'nin 2023 vizyonuna doğrudan katkı sağlayacak"

Asmalı, fuar kapsamında D8 Büyükelçiler buluşması düzenleneceğini ayrıca fuarın Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğrudan katkı sunacağını kaydetti.

MÜSİAD EXPO 2022'nin aynı zamanda ticari diplomasinin de kalbi olduğunu aktaran Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin en kapsamlı karma ticaret fuarı MÜSİAD EXPO çerçevesinde düzenlenecek Uluslararası İş Forumu ve çeşitli etkinlikler ile dünyanın dört bir yanından diplomatik misyonları, yurt dışı temsilcilerimizi, ülkemizdeki büyükelçi, konsolos ve fahri konsolosları iş insanlarımızla buluşturacağız.

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması ve 300 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması doğrultusunda MÜSİAD EXPO büyük bir fırsat sunuyor. Geçmişte yapılan fuarlarda milyarlarca dolarlık ticaret ile ekonomiye katkı sağlandı. Bu fuarda da maksimum düzeyde ticari bağlantı ile ülkemizin 2023 vizyonuna doğrudan katkı sağlamayı hedefliyoruz."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD, Türkiye ve bölgenin en kapsamlı ticaret fuarına hazırlanıyor - Son Dakika

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