MÜSİAD İzmir Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MÜSİAD İzmir Genel Kurulu Gerçekleşti

MÜSİAD İzmir Genel Kurulu Gerçekleşti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, 25. Olağan Genel Kurulunu Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Genel kurula İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer önemli isimler katıldı. Konuşmalarda Türkiye'nin ekonomik zorlukları ve deprem sonrası iyileşme süreci ele alındı. MÜSİAD'ın 35 yıllık geçmişi de vurgulandı ve Gökhan Temur, İzmir Başkanlığına tekrar seçildi.

30.01.2025 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin 25. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'ndaki genel kurula, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MÜSİAD üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

İzmir Valisi Elban, burada yaptığı konuşmada, son 4-5 yıldır Türkiye'nin yakın coğrafyası ve dünyanın içinde geçtiği sürece dikkati çekti.

Kovid-19 salgını ve üzerine gelen ekonomik sıkıntıların ardından 6 Şubat'ta yaşanan deprem ve coğrafyadaki istikrarsızlıkların getirdiği ekonomik ve insani yıkımların Türkiye'yi de derinden etkilediğini belirten Elban, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem ekonomik hem de depremin yarattığı sıkıntıları artık aşmaya başladık. 2025 yılında bunu çok net bir şekilde görmeye başlayacağız. Bu konuda bütün ekonomik göstergeler ve tablolar bu verileri bize vermeye başladı. Dolayısıyla bir akıncı ruhuyla MÜSİAD hem ülkemiz içinde hem dünyanın dört bir yanında ekonomi anlamında mücadelesini vermeye devam ediyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da MÜSİAD'ın 35. yılını geride bıraktığına işaret etti.

Son yıllarda Türkiye'nin hem bölge siyasetinde hem de dünya siyasetinde ivme kazandığını dile getiren Dağ, "Bu ivme kazanmasında MÜSİAD gibi kurumlarımızın, Yunusemre Enstitüsü, TİKA gibi müesseselerin yumuşak gücü tüm dünyada gösterme anlamında çok önemli bir misyonu oldu. Bizim dünya siyaseti anlamında ortaya koyduğumuz vizyona iş dünyamız o hassasiyeti ortaya koymaz ise bunu sadece devlet gücüyle bir yere kadar götürebilirsiniz. Bunu gerçekten çok kıymetli buluyoruz." dedi.

Dağ, enflasyonun aşağıya doğru inmeye başladığını, Merkez Bankası rezervlerinin de rekor kırdığını ve 168 milyar dolara ulaştığını belirtti.

MÜSİAD İzmir İl Başkanı Gökhan Temur ise MÜSİAD'ın Ahi Evren kültürüyle beslendiğini ve emeğin gücüyle 35 yıldır yolculuğuna devam ettiğini söyledi.

2 yıldır İzmir'de MÜSİAD bayrağını daha ileriye götürmeye çalıştığın ifade eden Temur, "Bugün gerçekleştirmekte olduğumuz genel kurulumuzla birlikte yenilenecek, tazelenecek, inşallah daha da güçlenecek, aynı aşk, heyecan ve kararlılıkla yolculuğumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Yeni üyelere rozetlerinin takıldığı seçimli genel kurulda, MÜSİAD İzmir Başkanlığına tek aday olan Gökhan Temur yeniden seçildi.

Kaynak: AA

Süleyman Elban, Sivil Toplum, Hamza Dağ, Politika, AK Parti, Ekonomi, Türkiye, Deprem, izmir, Cami, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD İzmir Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 03:30:44. #1.13#
SON DAKİKA: MÜSİAD İzmir Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.