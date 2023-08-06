Mehmet Şimşek'in gerçek verileri açıklayın dediği iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama - Son Dakika
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Mehmet Şimşek'in gerçek verileri açıklayın dediği iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

06.08.2023 20:54

Gazeteci Mustafa Balbay, katıldığı televizyon programında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'yı telefonla arayarak gerçek verileri açıklamasını istediğini öne sürdü. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Gazeteci Mustafa Balbay'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TÜİK Başkanı'nı arayıp, "Gerçeği açıklayın, program yapamıyorum" dediği iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Açıklamada, "İddia doğru değildir. Kulis bilgisi adı altında, kurum ve yetkililerin itibarını hedef alan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." denildi.

"BAKAN ŞİMŞEK, TÜİK BAŞKANI'NI ARADI" İDDİASI

Gazeteci Mustafa Balbay, katıldığı televizyon programında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'yı telefonla arayarak gerçek verileri açıklamasını istediğini öne sürdü. Balbay, "Mehmet Şimşek, TÜİK başkanını aramış, 'Gerçeği açıklayın program yapamıyorum' demiş. TÜİK bu yüzden son verilerini gerçek demeyelim ama gerçeğe yakın açıkladı. Şu an ortada bir ekonomi programı yok." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İDDİALARI YALANLADI

Balbay'ın açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların doğru olmadığını belirtti.

"ŞİMŞEK İLE ÇETİNKAYA ARASINDA İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ BİR DİYALOG GEÇMEDİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya arasında, iddia edildiği gibi bir diyalog geçmemiştir.

"MANİPÜLATİF HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

'Kulis bilgisi' adı altında, kurum ve yetkililerin itibarını hedef alan, manipülatif haberlere itibar etmeyiniz. Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Bakan Şimşek, TÜİK'i arayıp Gerçek verileri açıklayın' dedi iddiası doğru değildir."

Mehmet Şimşek, TÜİK Başkanı'nı arayıp, 'Gerçek verileri açıklayın' dedi mi? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
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Erhan Çetinkaya, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek'in gerçek verileri açıklayın dediği iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Şimşek'in gerçek verileri açıklayın dediği iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama - Son Dakika
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