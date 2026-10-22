Nevşehir'de coğrafi işaretli kabak çekirdeği hasadı 405 bin dekar alanda yapıldı

Türkiye üretiminde ilk sırada yer alan Nevşehir'de, 405 bin dekar alanda yetiştirilen ve 2019 yılında coğrafi işaretle tescillenen çerezlik kabak çekirdeğinin hasadı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çerezlik kabak çekirdeği üretiminde ilk sırada yer alan Nevşehir'de, coğrafi işaretli ürünün hasadı yapıldı. Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde düzenlenen hasat programına Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Nevşehir'in önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan çerezlik kabak çekirdeğinin hasat edildiği programda, üretimin bölge ekonomisi ve ihracat açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Hasat etkinliği kapsamında öğrenciler de kabakları boyayarak etkinliğe renk kattı. Boyama etkinliğinde en güzel kabağı hazırlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

"Türkiye üretiminde ilk sıradayız"

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş; kentte 405 bin dekarın üzerinde alanda çerezlik kabak üretimi yapıldığını belirterek, Nevşehir'in Türkiye üretiminin yaklaşık yarısını karşıladığını ve ülke genelinde ilk sırada bulunduğunu söyledi. Memiş; çerezlik kabak çekirdeğinin 2019 yılında coğrafi işaretle tescillendiğini hatırlatarak, ürünün Nevşehir'in tarımsal üretimindeki önemli yerini koruduğunu ifade etti. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise Nevşehir'in çerezlik kabak çekirdeğinde hem üretim hem de pazarlama bakımından önemli bir noktaya ulaştığını belirtti. Ürünün yalnızca Türkiye pazarında değil, uluslararası pazarlarda da talep gördüğünü dile getiren Gizligider, Nevşehir'in kabak çekirdeğiyle özdeşleştiğini söyledi. Gizligider; Ürgüp sivrisi ve diğer yerel çeşitlerin tescillenmesiyle Nevşehir'in ürünlerinin tanınırlığının artırıldığını kaydetti. Nevşehir'in tarımsal ihracatının yaklaşık 3,6 milyar lira seviyesinde olduğunu belirten Gizligider, Mısır, Azerbaycan ve Gürcistan başta olmak üzere çeşitli ülkelere 455 ton kabak çekirdeği ihraç edildiğini ifade etti. Gizligider, üretimin sürdürülmesi ve üründen elde edilen katma değerin artırılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de kentin sahip olduğu toprak özellikleri, iklimi ve tarımsal üretim kültürüyle Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Nevşehir denildiğinde ilk olarak Kapadokya turizminin akla geldiğini ifade eden Kök, tarımsal üretimin de en az turizm kadar önemli olduğunu vurguladı. Kentin tarımsal üretim alanlarına ilişkin bilgi veren Vali Kök, 2025 yılı verilerine göre 405 bin dekar alanda çerezlik kabak ekimi yapıldığı ve yaklaşık 47 bin ton üretimle Nevşehir'in Türkiye'de ilk sırada yer aldığını kaydetti. Kök; çerezlik kabak çekirdeğinin kent ekonomisine katkı sağlayan önemli tarımsal ürünlerden biri olduğunu belirterek, üreticilerin emeğinin ve tarımsal üretimin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.