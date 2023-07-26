Nevşehir'de çıkarılan kaya tuzuna Avrupa'dan yoğun ilgi var! Talep patlaması yaşanıyor - Son Dakika
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Nevşehir'de çıkarılan kaya tuzuna Avrupa'dan yoğun ilgi var! Talep patlaması yaşanıyor

26.07.2023 14:31

Nevşehir'de yerin 90 metre altındaki maden ocağından gün yüzüne çıkartılan kaya tuzu, iç piyasanın yanı sıra Avrupa'ya ihraç ediliyor. Yurt dışına döviz, yurt içinde ise TL ile satılan kaya tuzuna talep patlaması yaşanıyor.

Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy'de bulunan maden ocağından kaya tuzu çıkartılarak Türkiye ekonomisine kazandırılıyor. 90 metre yerin altındaki maden ocağından çıkartılan tuz belirli aşamaları tamamladıktan sonra, kullanım alanına, ambalajlama durumuna göre yurt içi ve yurt dışına sevk ediliyor. Yurt içine TL,yurt dışına döviz ile satılan kaya tuzu, özellikle Avrupa ülkelerinden yoğun ilgi görüyor.

Nevşehir'de çıkarılan kaya tuzuna Avrupa'dan yoğun ilgi! Talep patlaması yaşanıyor

BİRİNCİ SINIF TUZLAR SOFRALARA, İKİNCİ SINIF YEMLERE

Tuz Madeni İşletmecisi Suat Bilgin, "90 metre yerin altındaki madenden tuzları, elektrikli rotayzır makinelerle içerisinde egzoz dumanı, her hangi bir şey olmadan tamamen doğal haliyle fabrikamıza araçlarla taşıyoruz. Tuz, kırma eleme tesisimizden geçtikten sonra seçme, seçtikten sonra fabrikanın yıkama aşaması, fırınlama aşamasından geçiyor. Alt ürünler sanayiden, üst ürünler tekrar seçiliyor. Seçilen üst ürünler sofralık tuz haline getiriyoruz. Bunları birinci ve ikinci sınıf olarak ayırıyoruz. İkinci sınıf ürünleri yem fabrikalarına, birinci sınıf ürünleri sofralık tuz olarak ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nevşehir'de çıkarılan kaya tuzuna Avrupa'dan yoğun ilgi! Talep patlaması yaşanıyor

AVRUPA'DAN YOĞUN TALEP VAR

Bilgin, "Türkiye'de sofralık tuz ulusal marketlerin çoğunda var ama kendi markamız ile değil de bayi anlamında diğer illere gönderdiğimiz; ambalajlı, paketli değirmen, cam şişe olarak marketlere dağıtımını yapıyoruz. Yurt dışından ise Hollanda ve Ukrayna'ya gönderdik. Romanya'dan da talep var. Avrupa ülkelerine, Bulgaristan'a gönderdik. Devlete dolaylı yoldan vergi ve KDV'lerle birlikte 2 milyon Türk lirası veriyoruz. Tuzu Türkiye'de döviz olarak satmıyoruz Türk Lirası olarak satışını yapıyoruz. Yurt dışından sipariş alan ülkelerden Avrupa'da ise ambalajlama pahalı olduğundan Türkiye'de ambalajlama ve paketlemesini yaptırarak ürün alma işlemini gerçekleştiriyorlar" dedi.

Nevşehir'de çıkarılan kaya tuzuna Avrupa'dan yoğun ilgi! Talep patlaması yaşanıyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • ahmey bulut: Tamam belediye secimleri yaklaştı ya yer altından dinazor bile cıksa şaşırmam. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • mücahid: tuzu versekte bedava petrol,dogalgaz olsak olmaz mı?her gün mazota benzine lpg ye zam geliyor!! Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • nihat karayel: türke vermeyin avrupalıya verin türkler ot yesin sayenizde Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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İhlas Haber Ajansı, Nevşehir, Türkiye, Tuzköy, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nevşehir'de çıkarılan kaya tuzuna Avrupa'dan yoğun ilgi var! Talep patlaması yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de çıkarılan kaya tuzuna Avrupa'dan yoğun ilgi var! Talep patlaması yaşanıyor - Son Dakika
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