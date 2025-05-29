Nisan'da Dış Ticaret Açığı %22,3 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Nisan'da Dış Ticaret Açığı %22,3 Arttı

29.05.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan ayında dış ticaret açığı 12,1 milyar dolara yükseldi, ihracat ve ithalat da arttı.

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 9 milyar 891 milyon dolardan, 12 milyar 92 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 20 milyar 801 milyon dolar, ithalat yüzde 12,7 artarak 32 milyar 893 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 3,7, ithalat yüzde 6,6 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 86 milyar 113 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 artarak 120 milyar 699 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 11,1, ithalat yüzde 13,5 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Nisan ayında yüzde 11,1 artarak 17 milyar 325 milyon dolardan, 19 milyar 253 milyon dolara yükseldi.

Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 13,5 artarak 22 milyar 394 milyon dolardan, 25 milyar 420 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 6 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 12,5 artarak 44 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,7 oldu.

Dış ticaret açığı Nisan ayında yüzde 22,3 arttı

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 9 milyar 891 milyon dolardan, 12 milyar 92 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Nisan ayında yüzde 66,1 iken, 2025 Nisan ayında yüzde 63,2'ye geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Nisan döneminde yüzde 14,7 arttı

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,7 artarak 30 milyar 147 milyon dolardan, 34 milyar 586 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Nisan döneminde yüzde 73,4 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 71,3'e geriledi.

Nisan ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Nisan ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Nisan ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 69,4 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Nisan ayında ara mallarının payı yüzde 69,4, sermaye mallarının payı yüzde 14,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,3 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Nisan döneminde ara mallarının payı yüzde 70,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,6 oldu.

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 769 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 350 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 150 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 46 milyon dolar ile İtalya, 851 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,6'sını oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 95 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 377 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 130 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 352 milyon dolar ile İtalya ve 3 milyar 758 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'unu oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 582 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 773 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 775 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 537 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,1'ini oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 15 milyar 811 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 15 milyar 123 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 9 milyar 257 milyon dolar ile Almanya, 5 milyar 433 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 216 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,1'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 7,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 7,8 azalırken, ithalat yüzde 4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,7 azalırken, ithalat yüzde 3,4 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5'tir. Ocak-Nisan döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8'dir. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5'tir.

Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,2'dir. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,7'dir. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,3'tür.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Nisan ayında 18 milyar 877 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Nisan ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artarak 18 milyar 877 milyon dolar, ithalat yüzde 14,5 artarak 30 milyar 473 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 24,2 artarak 9 milyar 339 milyon dolardan, 11 milyar 595 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Nisan ayında yüzde 64,9 iken, 2025 Nisan ayında yüzde 61,9'a geriledi.

İhracat 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde 78 milyar 332 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 78 milyar 332 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 113 milyar 345 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,2 artarak 30 milyar 661 milyon dolardan, 35 milyar 13 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Nisan döneminde yüzde 71,0 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 69,1'e geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan'da Dış Ticaret Açığı %22,3 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle transfer Galatasaray’dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
Herkes ekran başına Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda Herkes ekran başına! Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti’den yalanlama İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama
Avustralya’nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif Avustralya'nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif
Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm: Türkiye’de tiroid hastalıkları çok yaygın Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm: Türkiye'de tiroid hastalıkları çok yaygın
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi
Arda Güler bu kez sahnede parladı Tatilde aşka geldi, sevgilisine şarkı söyledi Arda Güler bu kez sahnede parladı! Tatilde aşka geldi, sevgilisine şarkı söyledi
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
09:30
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor Anında ceza kesilecek
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek
08:52
Altında şok hareketlilik Piyasa fena sarsıldı
Altında şok hareketlilik! Piyasa fena sarsıldı
08:10
İzmir’de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
16:15
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
16:08
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
15:54
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
15:54
Harika Avcı hakkında şok iddialar Ev sahibi sessizliği bozdu
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu
15:44
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
15:34
A Milli Takım’ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
15:21
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
15:20
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 11:16:53. #7.13#
SON DAKİKA: Nisan'da Dış Ticaret Açığı %22,3 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.