Nisan'da Yabancılara Konut Satışları Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Nisan'da Yabancılara Konut Satışları Arttı

Türkiye'de yabancılara konut satışları, Nisan'da yıllık %13,2 artışla 1440 adede yükseldi.

16.05.2025 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 1440'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda yabancılara 1440 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 13,2 arttı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,2 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 529 konutla İstanbul aldı. Bu ili 497 konutla Antalya ve 117 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 azalarak 6 bin 18'e geriledi.

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Nisanda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 276 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 128 konutla İran ve 120 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları yükseldi

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artışla 17 bin 465 olarak kayıtlara geçti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99,4 artışla 69 bin 194'e yükseldi.

Nisan ayındaki ipotekli satışların 4 bin 245'i, ocak-nisan dönemindeki satışların 16 bin 388'i ilk el satışları olarak belirlendi.

Diğer konut satışları nisanda arttı

Türkiye genelinde diğer konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,3 artarak 100 bin 894 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,2 olarak hesaplandı.

Ocak-nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla 384 bin 951 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, nisanda yıllık bazda yüzde 43,8 artarak 34 bin 633'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 29,3 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-nisan döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 artışla 134 bin 509 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,6 artış göstererek 83 bin 726 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 70,7 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,6 artışla 319 bin 636 olarak kaydedildi.

(Bitti)

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Türkiye, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan'da Yabancılara Konut Satışları Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı
Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Uzmanlardan altın uyarısı Sakın aldanmayın Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Ali Koç’a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı
İrem Derici’den sevgilisine şaşırtan teklif İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi

10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
10:14
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
09:53
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı 100’den fazla ölü var
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:43
Katar’daki Trump’ın aklı İstanbul’da Yine Putin’le ilgili konuştu
Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu
15:42
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
15:42
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
15:29
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti
Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
15:26
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt
Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
15:19
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 11:21:36. #7.13#
SON DAKİKA: Nisan'da Yabancılara Konut Satışları Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.