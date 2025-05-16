Nisanda Araç Kaydı Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

Nisanda Araç Kaydı Artışı

Nisan ayında trafiğe 191 bin 983 araç kaydedildi, toplam araç sayısı 188 bin 5 arttı.

16.05.2025 10:54
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Trafiğe nisanda 191 bin 983 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 978 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 188 bin 5 adet arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 2,2 azalarak 191 bin 983'e geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 110,5 artarak 3 bin 978'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 188 bin 5 adet artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,5'ini motosiklet, yüzde 41,9'unu otomobil, yüzde 9'unu kamyonet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre ise yüzde 1,9 azalış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 18, traktörde yüzde 6,7, minibüste yüzde 0,7 artarken, otobüste yüzde 23,7, otomobilde yüzde 15,3, kamyonda yüzde 9,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 9,3 ve kamyonette yüzde 8,7 azalış gösterdi.

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 59,2, kamyonette yüzde 24,5, otomobilde yüzde 24,2, otobüste yüzde 17,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 12,3, kamyonda yüzde 6,8 artarken, motosiklette yüzde 21,8 ve traktörde yüzde 17,6 azaldı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan sonu itibarıyla 32 milyona yaklaştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artarak 29 milyon 561 bin 690'dan 31 milyon 976 bin 478'e yükseldi.

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 20,3'ünü motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 7,1'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 957 bin 499 taşıttan yüzde 67,3'ü otomobil, yüzde 15'i kamyonet, yüzde 10,5'i motosiklet, yüzde 3'ü traktör, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,6'sı minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 10,3'ünün Renault, yüzde 8,1'inin Fiat, yüzde 7,7'sinin Toyota, yüzde 7,2'sinin Volkswagen, yüzde 6,8'inin Peugeot, yüzde 5,7'sinin Hyundai, yüzde 5,3'ünün BYD, yüzde 4,6'sının Opel, yüzde 3,9'unun Skoda, yüzde 3,8'inin BMW, yüzde 3,6'sının Chery, yüzde 3,5'inin Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ünün Citroen, yüzde 2,9'unun Ford, yüzde 2,4'erinin Audi, Nissan, Kia, yüzde 2,2'sinin Dacia, yüzde 1,5'inin Mini, yüzde 1,3'ünün Volvo ve yüzde 10,9'unun diğer markalardan oluştuğu tespit edildi.

Ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 16,8 azalarak 690 bin 209'a gerilerken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 67,8 artışla 14 bin 570 adet oldu. Böylece yılın trafikteki toplam taşıt sayısında 675 bin 639 adet arttı.

Ocak-nisan aylarında trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 otomobilin yüzde 48,1'inin benzin, yüzde 28,3'ünün hibrit, yüzde 13,1'inin elektrikli, yüzde 9,6'sının dizel ve yüzde 0,9'unun LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 580 bin 427 otomobilin yüzde 33,6'sının dizel, yüzde 31,3'ünün LPG, yüzde 30,5'inin benzin, yüzde 3'ünün hibrit ve yüzde 1,4'ünün elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 31,7'si 1300 ve altı, yüzde 24,9'u 1401-1500, yüzde 11,2'si 1501-1600, yüzde 10,3'ü 1301-1400, yüzde 8,2'si 1601-2000, yüzde 0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 otomobilin yüzde 40,1'i gri, yüzde 25,5'i beyaz, yüzde 12,5'i siyah, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 4,6'sı yeşil, yüzde 4,1'i kırmızı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,3'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renkli araçlardan oluştu.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Otomobil, Ekonomi, trafik, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisanda Araç Kaydı Artışı - Son Dakika

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