Japon otomotiv devi iflasın eşiğinde! Son 12 ay - Son Dakika
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Ekonomi

Japon otomotiv devi iflasın eşiğinde! Son 12 ay

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Japon otomotiv devlerinden Nissan'da kötü gidişat devam ediyor. Maddi açıdan zor günler geçiren şirketin kimliği gizli tutulan iki yöneticisi, 12 ila 14 ay içerisinde yeni bir yatırımcı bulunmazsa iflas edebileceklerini söyledi.

29.11.2024 11:25
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Zon dönemde maddi zorluklarla uğraşan Nissan, yakın zamanda en az 9 bin kişiyi kapsayan bir toplu işten çıkarmayı, üretim kapasitesini yüzde 20 düşürmeyi ve Mitsubishi'deki hisselerini satmayı planladığını açıklamıştı. Marka yeni model lansmanlarını da ertelemeyi planlıyor.

Basına yansıyan son ahberler durumun daha vahim olduğunu gösteriyor. Financial Times'a röportaj veren ismi açıklanmayan iki Nissan yöneticisi, yatırımcı arayışında olduklarını doğruladı. Yetililerden biri, "Hayatta kalmak için 12 ya da 14 ayımız var. Japonya ve ABD'nin nakit yaratmasına ihtiyacımız var." dedi.

Nissan'ın yatırımcılarından biri olan Fransız Renault, yüzde 46 olan hissesini yüzde 40'a düşürecek.

Honda ise, elektrikli araçları birlikte geliştirmek için Nissan ile uzun vadeli bir anlaşma yaptı.

HİSSELERİ HONDA DEVRALABİLİR

Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn, birkaç ay önce Nissan ve Honda arasındaki ortaklığı değerlendirirken, bu iş birliğinin bir "devralma" anlamına gelebileceğini belirtmişti. Ghosn, "Bu anlaşma ancak gizli bir ele geçirme operasyonu ise başarılı olur. Honda, Nissan ve Mitsubishi ortaklığının sürücü koltuğuna geçecek. Bunun gizli bir ele geçirme olduğuna eminim." ifadelerini kullanmıştı.

Nissan'dan ise bu konularla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.

İş Dünyası, Otomobil, Ekonomi, Finans, Nissan, Japon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Japon otomotiv devi iflasın eşiğinde! Son 12 ay - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japon otomotiv devi iflasın eşiğinde! Son 12 ay - Son Dakika
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