Norveç ile imzalanan anlaşmanın tek taraflı olması sosyal medyada tepki çekti

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Türkiye'nin pasaport kurallarını geçici olarak değiştirmesinden ötürü çok mutluyum!" dedi.

NORVEÇ VATANDAŞLARI TÜRKİYE'YE KİMLİKLE GİRİŞ YAPABİLECEK

Huitfeldt, Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzaladığı anlaşma ile fotoğrafını paylaşırken Norveç vatandaşlarının yıl sonuna kadar Türkiye'ye pasaport yerine kimlikle giriş yapabileceğini duyurdu.

TURİSTLERİN YAZIN KOLAY SEYAHAT EDEBİLMESİ İÇİN DEVREYE SOKULDU

Pandemi sürecinde pasaportunun süresi biten kişilerin pasaportunu yenilememesi ve bu yıl seyahatlerin serbestleşmesiyle birlikte normalden çok daha fazla sayıda kişinin pasaport başvurusunda bulunması, pek çok Avrupa ülkesinde haftalar, hatta bazen aylar süren pasaport sıralarına yol açtı. Bu nedenle yazın turistlerin seyahat edebilmesini isteyen ülkeler, birbirleriyle kimlikle seyahat anlaşmaları imzalamaya başladı. Öte yandan Twitter'da bu karara tepki gösterenler de vardı.

ANLAŞMANIN TEK TARAFLI OLMASI SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt'in paylaşımına yanıt yazan çok sayıda Türk sosyal medya kullanıcısı kendilerinin Norveç'e girebilmek için yalnızca pasaporta değil, vizeye de ihtiyaç duyduğunu hatırlatırken, anlaşmanın tek taraflı olması tepki çekti.

NORVEÇ 17. ÜLKE OLDU

Bu kararla birlikte Norveç, vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz girebileceği 17. ülke oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre vatandaşları Türkiye'ye kimlikle girebilecek ülkeler şöyle: