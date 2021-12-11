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Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır - Son Dakika

Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır

11.12.2021 18:07

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Trabzon'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, bazı esnafların işlerini çevirmek için çektikleri kredileri dövize yatırdıklarını belirterek, "Döviz satışına sınırlama getirmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu. Dikkat çeken bir yanıt veren Kurtulmuş, "Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır" sözlerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile birlikte düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı.

"DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU TL'Yİ DÖVİZE YATIRMAK AHLAKSIZLIKTIR"

Bir gazeteci Kurtulmuş'a "Bazı esnaflar kendi işlerini çevirsin diye verilen kredi ile döviz bürolarına gidiyor kendi işleri için kullanmadıkları parayı dövize çevirip kenara koyuyor. Doların veya dövizin satışında bir kısıtlamaya gidilebilir mi?" diye bir soru yöneltti. Kurtulmuş bu soruya "Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır" diyerek yanıt verdi.

Kurtulmuş konu hakkında şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi hem dövizin fiyatının oluşması hem piyasadaki fiyatların oluşması bakımından serbest azar ekonomisini benimsemiş olan bir ülkedir. Asla şunu kural olarak söyleyelim ki serbest pazar ekonomisinin şartlarından geri dönüş olmaz. Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır. Devlet sizin işlerini döndürün diye aman bu yükün altında kalmayın diye milletin adına yani milletten toplanan paralarla size vermiş olduğu ayakta kalmanızı sağlamak için vermiş olduğu böyle bir parayı maalesef tam da maksadının dışında bir şekilde kullanmak gerçekten büyük bir ahlaksızlık.

"DÖVİZ SATIŞINI YASAKLAMAYI DÜŞÜNMEK DOĞRU DEĞİL"

Aynı şekilde ihtikar yapmak nasılsa bu malın fiyatı artacak diye raflarına ya da depolarına saklayarak ihtikar yapmak ta çok açık bir ahlaksızlık. Millete karşı yapılmış bir iştir diye düşünüyorum. Fiyatların kontrolü bakımından özellikle stokçuluk noktasındaki denetimlerin çok sıkılaştırılarak bunların cezalarının ciddi şekilde gözden geçirilerek değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama asla ve asla döviz satışını yasaklamak gibi bir takım serbest pazar ekonomisinin şartlarına uymayacak olan hususları düşünmek doğru olmadığı kanaatindeyim.

"BU YAŞADIKLARIMIZI KÖTÜ TECRÜBE OLARAK HATIRLAYACAĞIZ"

Bu süreçte bu kadar zor şartlarda da ben iyimser bakıyorum çok kısa bir müddet sonra her şey yerli yerine oturur yanlış yapanlar yaptığı yanlışlarla kalır bunların hesabını verir bunların altında kalır. Dolayısıyla vatandaşımız güvensin, hakikaten zor bir şey. Bizim yaşadığımızın misli ve daha fazlasını yaşayan gelişmiş ülkeler var. Burada esas mesele, bizim doların artması dolayısıyla günlük fiyatlarda yani doların etkisinin ortaya çıkmış olmasıdır. Bunun farkındayız bunu baskı altına alacak bunu önleyecek mekanizmaları kurmak gerekiyor. Ama bunu en kolay kurulacak mekanizma da vatandaşların alım gücünü artıracak yani, kamu çalışanlarına, işçilere, esnaf sanatkara gibi desteklerle bu yükün hafifletilmesini temin etmektir. İnşallah bir müddet sonra da bu yaşadıklarımızı bir kötü tecrübe olarak hatırlayacağız"

Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır

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Son Dakika Ekonomi Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır - Son Dakika
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