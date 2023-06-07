Mehmet Şimşek'i mi hedef aldı? Nurettin Nebati'den o sözlerine ilişkin açıklama - Son Dakika
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Mehmet Şimşek'i mi hedef aldı? Nurettin Nebati'den o sözlerine ilişkin açıklama

07.06.2023 12:33

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin seçim öncesinde Mersin'de yaptığı bir konuşma tekrar gündeme geldi. Nebati'nin servis edilen görüntülerde sarf ettiği 'Sen kim oluyorsun da beni İngiliz vatandaşı bir maliyeciyle karşılaştıracaksın' sözleriyle şu anki Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek'i hedef aldığı ileri sürüldü. Ancak Nebati, yaptığı açıklamada sözlerinin kesilip alındığını ve Şimşek'i kastetmediğini dile getirdi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin seçim öncesinde Mersin'de yaptığı bir konuşma yeniden gündem oldu. Nebati'nin servis edilen görüntülerde sarf ettiği "Sen kim oluyorsun da beni İngiliz vatandaşı bir maliyeciyle karşılaştıracaksın" sözleriyle şu an Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek'i hedef aldığı iddia edildi.

HEMEN AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, sözlerinin yeniden gündeme gelmesi sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kullandığı ifadenin yaptığı konuşmadan kesilip alındığı belirten Nebati, cümlenin bambaşka bir bağlamda servis edildiğini aktararak orada Mehmet Şimşek'i kast etmediğini aktardı.

"BAĞLILIĞIMIZI SORGULAMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR"

Bakan Nebati yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda son günlerde bazı troll hesaplardan paylaşımlar yapıldığını görüp ciddiye almamıştım ancak bir gazeteci olarak siz işin aslını öğrenmek istersiniz diye düşünüyorum. Bu cümlem seçim döneminde Mersin'de yaptığım bir konuşmadan kesilip alınmış ve bambaşka bir bağlamda servis edilmiş. Oysa konuşmanın tamamı dinlenirse, benim orada esasen İngiliz tefecileri, Amerikalı danışmanları adeta birer kurtarıcı gibi gören Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini, ithal reçetelerden medet uman Akşener'in İYİ Parti'sini, yani 7'li Masanın zihniyetini açık bir dille eleştirdiğim zaten çok net ortadadır. Öte yandan Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'in, ortak ve sarsılmaz değerlerimize, bayrağımıza ve milletimize olan bağlılığını sorgulamak da kimsenin haddi değildir."

Mehmet Şimşek'i mi hedef aldı? Nurettin Nebati o sözlerine açıklık getirdi
YORUMLAR (3)
  • Necati Kaya: Haberin varmı,dolar 23,5 tl ,duyanlara duymayanlara. Ülke umurunda olmayanlara.. Cevap Yaz 21 8 Yayından Kaldır
  • engin tuğtağ: Dolar şuan en 25 bandinda olması gerekiyor ekonomiyi analiz et bakalım 2 0 Yayından Kaldır
  • Editoryql Bakis: Size kına önerimi tekrarlıyorum 0 1 Yayından Kaldır
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Nureddin Nebati, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek'i mi hedef aldı? Nurettin Nebati'den o sözlerine ilişkin açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Şimşek'i mi hedef aldı? Nurettin Nebati'den o sözlerine ilişkin açıklama - Son Dakika
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