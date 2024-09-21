Nusret-2024 Tatbikatı'nda Savunma Sanayii Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Nusret-2024 Tatbikatı'nda Savunma Sanayii Tanıtıldı

Nusret-2024 Tatbikatı\'nda Savunma Sanayii Tanıtıldı

Türkiye ev sahipliğindeki Nusret-2024 tatbikatında savunma sanayii firmaları teknolojilerini sergiledi.

21.09.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında savunma sanayii firmaları, teknolojilerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yönetiminde Mayın Filosu Komutanlığı tarafından bu yıl İzmir Körfezi ile Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde icra edilen tatbikatta savunma sanayii sergisi de düzenlendi.

Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 Türk savunma sanayi firması katıldı.

Firmaların su altı ve su üstü teknoloji ürün ve araçlarını görücüye çıkardığı sergiye tatbikata iştirak eden gemi komutanlıklarından yetkililer ve gözlemciler de ilgi gösterdi.

Sergide radara yakalanmayan su altı planörünü tanıtan Sonitus firmasının kurucu ortağı Ayberk Aybek, AA muhabirine 2016 yılından bu yana Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretimler yaptıklarını söyledi.

Su altı planörünün arkasında herhangi bir iz bırakmadan suyun altında 6 ay seyir yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu ve 1000 metre derinliğe kadar inebildiğini anlatan Aybek, "Bu cihazla suyun altında birçok keşif yapmak mümkün. Yaklaşık 5 kiloluk faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Şu anda Deniz Kuvvetleri ve devletin diğer kurumlarıyla cihazın envanterlere dahil edilmesi için görüşüyoruz." dedi.

Aybek, planörün seyir denemelerine devam ettiğini, Mersin ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında seyir planladıklarını da aktardı.

İnsansız su altı cihazları sergileniyor

İnsansız su altı cihazlarını sergileyen Hoytek firmasının Genel Müdürü Bertan Tezcan da cihazlarının dalgıçların inemediği derinliklerde pek çok görevi yerine getirebildiğini aktardı.

Su altında 100 metreden 3000 metreye kadar değişen derinliklere inebilen cihazların uzaktan kumandayla yönetildiğini, arama kurtarmanın yanı sıra mayın tespiti ve imhasında kullanılabildiğini kaydeden Tezcan, geliştirdikleri 600 metre derinliğe inen cihazı bir süre önce Şili'ye gönderdiklerini aktardı.

Tatbikat

Türkiye'den 13, Romanya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan ve İtalya'dan 9 olmak üzere toplam 22 geminin katılımıyla başlayan Nusret-2024 Davet Tatbikatı, İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğlisi yaklaşma sularında icra ediliyor. Tatbikata 16 ülkeden 33 gözlemci iştirak ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Savunma, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Ereğli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nusret-2024 Tatbikatı'nda Savunma Sanayii Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:33 Bu bölgeye dikkat Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir
14:21 Heyecan dorukta İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
11:19 İran’dan gövde gösterisi Pezeşkiyan, İslam ülkelerine “Birlik“ çağrısı yaptı İran'dan gövde gösterisi! Pezeşkiyan, İslam ülkelerine "Birlik" çağrısı yaptı
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
04:47 Metin Arolat’ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı
02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
01:27 Doğalgaza zam olacak mı Faturalandırmada yeni model nasıl olacak Bakan Bayraktar açıkladı Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak? Bakan Bayraktar açıkladı
00:35 Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı
23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 İsrail, Lübnan’ın kalbine saldırdı Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldürüldü İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
21:48 Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP’nin adayı olmazsa imza toplayabilir Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP'nin adayı olmazsa imza toplayabilir
21:20 AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 16:57:09. #1.13#
SON DAKİKA: Nusret-2024 Tatbikatı'nda Savunma Sanayii Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement